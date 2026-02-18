Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил курс валют на 19 февраля - 18.02.2026
Банк России обозначил курс валют на 19 февраля
Банк России обозначил курс валют на 19 февраля
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,97 копейки - до 11,0137 рубля, доллара - на 58,65 копейки, до 76,1524 рубля, евро - на 59,75 копейки, до 90,2683 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
17:50 18.02.2026 (обновлено: 17:53 18.02.2026)
 
Банк России обозначил курс валют на 19 февраля

Официальный курс юаня на четверг - 11,01 рубля, доллара - 76,15, евро - 90,27

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,97 копейки - до 11,0137 рубля, доллара - на 58,65 копейки, до 76,1524 рубля, евро - на 59,75 копейки, до 90,2683 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Госдума отклонила законопроект о снятии главы ЦБ за отклонение от целей ДКП
