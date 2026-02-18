https://1prime.ru/20260218/ukraina-867618008.html
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США
18.02.2026 Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ЗРК Patriot, пишет Wall Street Journal.
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ЗРК Patriot, пишет Wall Street Journal."Украина задыхается без снарядов для Patriot", — говорится в публикации.Обозреватели подчеркнули, что такая ситуация сложилась даже на фоне того, что европейские страны взяли на себя бремя военной поддержки Украины после отказа США поставлять Киеву вооружение.В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.На прошлой неделе газета Financial Times писала, что у Украины во время массированных ударов российских военных было минимальное количество снарядов к Patriot.Владимир Зеленский жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
"Она задыхается". Ситуация на Украине вызвало переполох в США
