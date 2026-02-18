https://1prime.ru/20260218/ukraina-867625068.html

"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии

"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал резкие заявления в адрес Венгрии после того, как Будапешт решил приостановить поставки дизельного топлива в Киев в ответ на остановку транзита по нефтепроводу "Дружба", его слова приводит украинское издание ТСН."Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", — заявил он. В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт прекращает экспорт дизельного топлива в Украину до тех пор, пока не будет восстановлена поставка нефти по "Дружбе". На аналогичные меры пошла и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо также предупредил Владимира Зеленского о возможной полной остановке поставок электроэнергии. По информации венгерского портала Mandiner, транзит по "Дружбе" был остановлен в конце января. Сийярто указал, что Украина прекратила его по вымышленным политическим причинам, так как технических предпосылок для этого не существовало. Нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется на два направления: через Белоруссию в сторону Польши и Германии и через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.

