"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии - 18.02.2026
"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии
"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал резкие заявления в адрес Венгрии после того, как Будапешт решил... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T21:43+0300
2026-02-18T21:43+0300
украина
венгрия
будапешт
владимир зеленский
роберт фицо
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал резкие заявления в адрес Венгрии после того, как Будапешт решил приостановить поставки дизельного топлива в Киев в ответ на остановку транзита по нефтепроводу "Дружба", его слова приводит украинское издание ТСН."Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", — заявил он. В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт прекращает экспорт дизельного топлива в Украину до тех пор, пока не будет восстановлена поставка нефти по "Дружбе". На аналогичные меры пошла и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо также предупредил Владимира Зеленского о возможной полной остановке поставок электроэнергии. По информации венгерского портала Mandiner, транзит по "Дружбе" был остановлен в конце января. Сийярто указал, что Украина прекратила его по вымышленным политическим причинам, так как технических предпосылок для этого не существовало. Нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется на два направления: через Белоруссию в сторону Польши и Германии и через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
украина
венгрия
будапешт
украина, венгрия, будапешт, владимир зеленский, роберт фицо, петер сийярто
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Петер Сийярто
21:43 18.02.2026
 
"Поведение наркоманов". МИД Украины сделал дерзкий выпад в адрес Венгрии

МИД Украины оскорбился ответом Венгрии на прекращение транзита по "Дружбе"

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал резкие заявления в адрес Венгрии после того, как Будапешт решил приостановить поставки дизельного топлива в Киев в ответ на остановку транзита по нефтепроводу "Дружба", его слова приводит украинское издание ТСН.
"Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", — заявил он.
В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт прекращает экспорт дизельного топлива в Украину до тех пор, пока не будет восстановлена поставка нефти по "Дружбе".
На аналогичные меры пошла и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо также предупредил Владимира Зеленского о возможной полной остановке поставок электроэнергии.
По информации венгерского портала Mandiner, транзит по "Дружбе" был остановлен в конце января. Сийярто указал, что Украина прекратила его по вымышленным политическим причинам, так как технических предпосылок для этого не существовало.
Нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется на два направления: через Белоруссию в сторону Польши и Германии и через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Петер Сийярто
 
 
