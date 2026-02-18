Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ - 18.02.2026
Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет Associated Press."По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.Как рассказал изданию бывший главком, изначально ВСУ должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю, но в итоге подразделения сосредоточились по обширной территории, что ослабило их.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ

Залужный: Зеленский несет вину за провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет Associated Press.
"По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.
Как рассказал изданию бывший главком, изначально ВСУ должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю, но в итоге подразделения сосредоточились по обширной территории, что ослабило их.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
