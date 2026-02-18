https://1prime.ru/20260218/zaluzhnyy-867618450.html

Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ

2026-02-18T17:10+0300

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет Associated Press."По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.Как рассказал изданию бывший главком, изначально ВСУ должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю, но в итоге подразделения сосредоточились по обширной территории, что ослабило их.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.

