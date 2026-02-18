Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/zelenskiy-867624304.html
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 18.02.2026, ПРАЙМ
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Пространство для маневра у Владимира Зеленского в рамках переговоров по разрешению конфликта в Украине становится все меньше, пишет Spectator. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T20:48+0300
2026-02-18T20:48+0300
украина
москва
киев
владимир мединский
всу
владимир зеленский
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пространство для маневра у Владимира Зеленского в рамках переговоров по разрешению конфликта в Украине становится все меньше, пишет Spectator."В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* охотнее пойдут на "сделку" с Москвой, чем Зеленский. Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", — сообщается в материалеАвтор статьи отмечает, что уровень поддержки главы киевского режима снижается из-за коррупционных скандалов, его влияние на парламент ослабло, а арест экс-министра энергетики Галущенко при попытке покинуть страну нанес очередной удар по репутации Зеленского. Также подчеркивается, что украинская сторона вынуждена принимать во внимание двусторонние встречи между представителями Кремля и Белого дома. "Россия четко дала понять, что не отступится от своих жестких требований. Трампу все больше не терпится поскорее заключить "сделку". Украина постепенно движется к уступкам, пусть неохотно и с перебоями", — говорится в публикации. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры по безопасности с участием делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Там обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Кремле заявили, что Вашингтон признал: без разрешения территориального вопроса по формуле, согласованной на прошедшем в Аляске саммите, рассчитывать на долгосрочное решение не приходится. Важным условием, по мнению Москвы, является выход ВСУ из Донбасса. Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел 17-18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были сложными, но конструктивными. Новая встреча по обсуждению ситуации в Украине запланирована на ближайшее время. Источник РИА Новости сообщил, что на данный момент представители сторон не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени новых переговоров, но диалог обязательно продолжится.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://1prime.ru/20260218/zaluzhnyy-867618450.html
https://1prime.ru/20260218/zelenskiy-867594600.html
https://1prime.ru/20260218/peregovory-867618161.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, киев, владимир мединский, всу, владимир зеленский, росфинмониторинг
УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Мединский, ВСУ, Владимир Зеленский, Росфинмониторинг
20:48 18.02.2026
 
"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

Spectator: у Зеленского сужается пространство для маневра в рамках мирных переговоров

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пространство для маневра у Владимира Зеленского в рамках переговоров по разрешению конфликта в Украине становится все меньше, пишет Spectator.
"В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* охотнее пойдут на "сделку" с Москвой, чем Зеленский. Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", — сообщается в материале
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ
Вчера, 17:10
Автор статьи отмечает, что уровень поддержки главы киевского режима снижается из-за коррупционных скандалов, его влияние на парламент ослабло, а арест экс-министра энергетики Галущенко при попытке покинуть страну нанес очередной удар по репутации Зеленского.
Также подчеркивается, что украинская сторона вынуждена принимать во внимание двусторонние встречи между представителями Кремля и Белого дома.
"Россия четко дала понять, что не отступится от своих жестких требований. Трампу все больше не терпится поскорее заключить "сделку". Украина постепенно движется к уступкам, пусть неохотно и с перебоями", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе высказались об уходе Зеленского после переговоров
Вчера, 07:13

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры по безопасности с участием делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Там обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
В Кремле заявили, что Вашингтон признал: без разрешения территориального вопроса по формуле, согласованной на прошедшем в Аляске саммите, рассчитывать на долгосрочное решение не приходится. Важным условием, по мнению Москвы, является выход ВСУ из Донбасса.
Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел 17-18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были сложными, но конструктивными. Новая встреча по обсуждению ситуации в Украине запланирована на ближайшее время.
Источник РИА Новости сообщил, что на данный момент представители сторон не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени новых переговоров, но диалог обязательно продолжится.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе высказались о переговорах с Россией
Вчера, 17:05
 
УКРАИНАМОСКВАКиевВладимир МединскийВСУВладимир ЗеленскийРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала