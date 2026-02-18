"С каждым днем". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

https://1prime.ru/20260218/zelenskiy-867624304.html

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пространство для маневра у Владимира Зеленского в рамках переговоров по разрешению конфликта в Украине становится все меньше, пишет Spectator."В политических кругах Киева ходят слухи, что Арахамия, Умеров и Буданов* охотнее пойдут на "сделку" с Москвой, чем Зеленский. Правда ли в украинской верхушке назрел раскол, или это хитрый тактический расчет, — вопрос открытый. Но очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", — сообщается в материалеАвтор статьи отмечает, что уровень поддержки главы киевского режима снижается из-за коррупционных скандалов, его влияние на парламент ослабло, а арест экс-министра энергетики Галущенко при попытке покинуть страну нанес очередной удар по репутации Зеленского. Также подчеркивается, что украинская сторона вынуждена принимать во внимание двусторонние встречи между представителями Кремля и Белого дома. "Россия четко дала понять, что не отступится от своих жестких требований. Трампу все больше не терпится поскорее заключить "сделку". Украина постепенно движется к уступкам, пусть неохотно и с перебоями", — говорится в публикации. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры по безопасности с участием делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона. Там обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Кремле заявили, что Вашингтон признал: без разрешения территориального вопроса по формуле, согласованной на прошедшем в Аляске саммите, рассчитывать на долгосрочное решение не приходится. Важным условием, по мнению Москвы, является выход ВСУ из Донбасса. Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел 17-18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были сложными, но конструктивными. Новая встреча по обсуждению ситуации в Украине запланирована на ближайшее время. Источник РИА Новости сообщил, что на данный момент представители сторон не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о месте и времени новых переговоров, но диалог обязательно продолжится.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

