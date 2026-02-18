"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что американский президент Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, чем на Москву.
"Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — высказался пользователь.
"Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — отметил комментатор.
"Зеленский — глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — подчеркнул еще один читатель.
"Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — подытожили пользователи.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, где присутствовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. В результате второго раунда стороны осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий этап переговоров по мирному урегулированию. Российский представитель Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в ближайшем будущем.
Источник РИА Новости указал, что на сегодняшний день представители стран не подписали каких-либо документов. О месте и времени новых переговоров пока не ясно, однако процесс диалога будет продолжен.