"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского - 18.02.2026
"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского
"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского - 18.02.2026, ПРАЙМ
"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского
Читатели Daily Mail подвергли резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что американский президент Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T23:10+0300
2026-02-18T23:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что американский президент Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, чем на Москву. "Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — высказался пользователь."Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — отметил комментатор."Зеленский — глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — подчеркнул еще один читатель."Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — подытожили пользователи.В недавнем интервью для агентства Axios глава правительства в Киеве выразил опасения, что президент США уже мог принять решение, неблагоприятное для Украины. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, где присутствовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. В результате второго раунда стороны осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". Как заявили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса согласно формуле, согласованной на саммите в Аляске, надежды на долговременное урегулирование не оправдаются. Войска ВСУ должны покинуть Донбасс — это основной пункт для Москвы. В Женеве 17-18 февраля прошел третий этап переговоров по мирному урегулированию. Российский представитель Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в ближайшем будущем. Источник РИА Новости указал, что на сегодняшний день представители стран не подписали каких-либо документов. О месте и времени новых переговоров пока не ясно, однако процесс диалога будет продолжен.
23:10 18.02.2026
 

"У русских есть время". На Западе поразились дерзкому заявлению Зеленского

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail подвергли резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что американский президент Дональд Трамп оказывает большее давление на Киев в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, чем на Москву.
"Идите на компромисс или проиграйте. У русских есть время и ресурсы, а у вас нет. Простая математика: спасите жизни, заключив сделку, какой бы невыгодной она ни была. Жизни ваших людей стоят больше, чем клочок земли", — высказался пользователь.
"Зеленский не хочет окончания конфликта. Сейчас он накопит средства на своем банковском счете и сбежит, чтобы роскошно жить, оставив свою страну наедине с необходимостью ее восстановления", — отметил комментатор.
"Зеленский — глупец, которого нужно сместить. Мир означает принятие реальности, а не фантазий", — подчеркнул еще один читатель.
"Проблема в том, Зеленский, что мы даём тебе столько денег, что наши собственные люди остаются без средств к существованию", — подытожили пользователи.
В недавнем интервью для агентства Axios глава правительства в Киеве выразил опасения, что президент США уже мог принять решение, неблагоприятное для Украины.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, где присутствовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. В результате второго раунда стороны осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
Как заявили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса согласно формуле, согласованной на саммите в Аляске, надежды на долговременное урегулирование не оправдаются. Войска ВСУ должны покинуть Донбасс — это основной пункт для Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий этап переговоров по мирному урегулированию. Российский представитель Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в ближайшем будущем.
Источник РИА Новости указал, что на сегодняшний день представители стран не подписали каких-либо документов. О месте и времени новых переговоров пока не ясно, однако процесс диалога будет продолжен.
УКРАИНА Киев МОСКВА Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Мединский ВСУ
 
 
