https://1prime.ru/20260218/zelenskiy-867626517.html
СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины - 18.02.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T23:45+0300
2026-02-18T23:45+0300
2026-02-18T23:45+0300
общество
мировая экономика
владимир зеленский
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua.Издание публикует его фотографию из аэропорта Варшавы, сделанную предположительно во вторник.В материале отмечается, что после ареста Германа Галущенко, ранее занимавшего посты министра энергетики и юстиции, Шефир может стать следующим подозреваемым НАБУ с целью оказания давления на Зеленского.В декабре украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о прослушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Сергея Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260218/zaluzhnyy-867618450.html
https://1prime.ru/20260218/ukraina-867595819.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, владимир зеленский, набу, энергоатом
Общество , Мировая экономика, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом
СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
Друг Зеленского Сергей Шефир покинул Украину
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua.
Издание публикует его фотографию из аэропорта Варшавы, сделанную предположительно во вторник.
Залужный набросился на Зеленского из-за катастрофического провала ВСУ
В материале отмечается, что после ареста Германа Галущенко, ранее занимавшего посты министра энергетики и юстиции, Шефир может стать следующим подозреваемым НАБУ
с целью оказания давления на Зеленского
.
В декабре украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о прослушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Сергея Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.
Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом
" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.
"Придется принять". На Западе Зеленскому сообщили неприятную новость