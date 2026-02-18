https://1prime.ru/20260218/zelenskiy-867626517.html

СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T23:45+0300

2026-02-18T23:45+0300

2026-02-18T23:45+0300

общество

мировая экономика

владимир зеленский

набу

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua.Издание публикует его фотографию из аэропорта Варшавы, сделанную предположительно во вторник.В материале отмечается, что после ареста Германа Галущенко, ранее занимавшего посты министра энергетики и юстиции, Шефир может стать следующим подозреваемым НАБУ с целью оказания давления на Зеленского.В декабре украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о прослушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Сергея Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.

ПРАЙМ

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

общество , мировая экономика, владимир зеленский, набу, энергоатом