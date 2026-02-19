Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/agroeksport-867636893.html
Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза
Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза - 19.02.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза
Экспорт льняного масла из России в 2025 году вырос в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T11:42+0300
2026-02-19T11:42+0300
бизнес
россия
китай
казахстан
белоруссия
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83527/30/835273007_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df0fd1858b6d3d9b04e992c7755fd391.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт льняного масла из России в 2025 году вырос в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "В 2025 году Россия удвоила экспорт льняного масла. По оценкам, в 2025 году Россия экспортировала льняного масла стоимостью 12 миллионов долларов США, что в 2,2 раза больше показателя 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в физическом выражении поставки выросли в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн. Как и в прошлом году, крупнейшим импортером отечественного льняного масла стал Китай. В прошлом году поставки в Поднебесную увеличились на 33%, до 5,4 миллиона долларов. Впервые с 2021 года осуществлены поставки льняного масла в Чили. В течение 2025 года в южноамериканскую страну отгружено продукта на 5,3 миллиона долларов, благодаря чему она заняла второе место среди покупателей. Также в топ-5 направлений сбыта вошли следующие страны: Казахстан, Белоруссия и Турция. Кроме того, в 2025 году вырос и российский экспорт масличного льна. По оценкам, его отгрузки за рубеж составили 1,2 миллиона тонн (+9% к 2024 году) на сумму более 590 миллионов долларов (+15%). Среди ведущих покупателей отечественных маслосемян льна также с большим отрывом лидирует Китай (439 миллионов долларов, +45% к 2024), за ним следуют Бельгия (55 миллионов долларов, -58%) и Белоруссия (41 миллион долларов, в 2,1 раза больше). "Льняное масло - одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. Все последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду. Однако сегодня мы нацелены на развитие продаж переработанной продукции. Льняное масло высоко ценится во всем мире потребителями, заботящимися о здоровом питании, и спрос на него стабильно растет", - отметил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. "С вводом в эксплуатацию новых заводов по переработке льна мы рассчитываем на кратный рост экспорта льняного масла уже в самой ближайшей перспективе", - добавил он.
китай
казахстан
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83527/30/835273007_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_808bbbe9f0169c5e228ececce58e25b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, казахстан, белоруссия, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт
11:42 19.02.2026
 
Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза

Экспорт льняного масла из России в 2025 году вырос в 2,2 раза, до $12 млн

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроизводство льняного масла
Производство льняного масла - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Производство льняного масла. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт льняного масла из России в 2025 году вырос в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"В 2025 году Россия удвоила экспорт льняного масла. По оценкам, в 2025 году Россия экспортировала льняного масла стоимостью 12 миллионов долларов США, что в 2,2 раза больше показателя 2024 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в физическом выражении поставки выросли в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн.
Как и в прошлом году, крупнейшим импортером отечественного льняного масла стал Китай. В прошлом году поставки в Поднебесную увеличились на 33%, до 5,4 миллиона долларов. Впервые с 2021 года осуществлены поставки льняного масла в Чили. В течение 2025 года в южноамериканскую страну отгружено продукта на 5,3 миллиона долларов, благодаря чему она заняла второе место среди покупателей. Также в топ-5 направлений сбыта вошли следующие страны: Казахстан, Белоруссия и Турция.
Кроме того, в 2025 году вырос и российский экспорт масличного льна. По оценкам, его отгрузки за рубеж составили 1,2 миллиона тонн (+9% к 2024 году) на сумму более 590 миллионов долларов (+15%). Среди ведущих покупателей отечественных маслосемян льна также с большим отрывом лидирует Китай (439 миллионов долларов, +45% к 2024), за ним следуют Бельгия (55 миллионов долларов, -58%) и Белоруссия (41 миллион долларов, в 2,1 раза больше).
"Льняное масло - одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. Все последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду. Однако сегодня мы нацелены на развитие продаж переработанной продукции. Льняное масло высоко ценится во всем мире потребителями, заботящимися о здоровом питании, и спрос на него стабильно растет", - отметил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.
"С вводом в эксплуатацию новых заводов по переработке льна мы рассчитываем на кратный рост экспорта льняного масла уже в самой ближайшей перспективе", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала