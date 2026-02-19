https://1prime.ru/20260219/agroeksport-867636893.html

Россия увеличила экспорт льняного масла в 2025 году более чем в два раза

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт льняного масла из России в 2025 году вырос в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "В 2025 году Россия удвоила экспорт льняного масла. По оценкам, в 2025 году Россия экспортировала льняного масла стоимостью 12 миллионов долларов США, что в 2,2 раза больше показателя 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в физическом выражении поставки выросли в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн. Как и в прошлом году, крупнейшим импортером отечественного льняного масла стал Китай. В прошлом году поставки в Поднебесную увеличились на 33%, до 5,4 миллиона долларов. Впервые с 2021 года осуществлены поставки льняного масла в Чили. В течение 2025 года в южноамериканскую страну отгружено продукта на 5,3 миллиона долларов, благодаря чему она заняла второе место среди покупателей. Также в топ-5 направлений сбыта вошли следующие страны: Казахстан, Белоруссия и Турция. Кроме того, в 2025 году вырос и российский экспорт масличного льна. По оценкам, его отгрузки за рубеж составили 1,2 миллиона тонн (+9% к 2024 году) на сумму более 590 миллионов долларов (+15%). Среди ведущих покупателей отечественных маслосемян льна также с большим отрывом лидирует Китай (439 миллионов долларов, +45% к 2024), за ним следуют Бельгия (55 миллионов долларов, -58%) и Белоруссия (41 миллион долларов, в 2,1 раза больше). "Льняное масло - одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. Все последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду. Однако сегодня мы нацелены на развитие продаж переработанной продукции. Льняное масло высоко ценится во всем мире потребителями, заботящимися о здоровом питании, и спрос на него стабильно растет", - отметил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. "С вводом в эксплуатацию новых заводов по переработке льна мы рассчитываем на кратный рост экспорта льняного масла уже в самой ближайшей перспективе", - добавил он.

