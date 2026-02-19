МВФ положительно оценил программу структурных реформ Аргентины

https://1prime.ru/20260219/argentina-867653097.html

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд положительно оценивает продвигаемую властями Аргентины широкую программу структурных реформ и отмечает прогресс в укреплении макроэкономической стабильности, сообщила журналистам директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Сотрудники МВФ провели очень хорошие обсуждения с аргентинскими властями в ходе недавней миссии по второму пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV 2026 года", - заявила Козак, подчеркнув, что реформы направлены на закрепление достигнутых успехов в стабилизации экономики и создание условий для устойчивого роста. В МВФ отметили, что с начала года Аргентина предприняла важные шаги по укреплению доверия и внешней устойчивости. В частности, позитивную оценку получили корректировки денежно-кредитного и валютного режимов, а также последовательные ежедневные покупки иностранной валюты для выполнения долговых обязательств и восстановления резервов. По данным фонда, с начала года центральный банк приобрел более 2 миллиардов долларов иностранной валюты. В МВФ подчеркнули, что устойчивое наращивание резервов при поддержке политики нулевого бюджетного дефицита будет иметь ключевое значение для обеспечения долговременного доступа страны к рынкам капитала и повышения устойчивости к внешним шокам. Фонд также указал на продолжение углубления структурных реформ, включая меры на рынке труда, направленные на снижение неформальной занятости и стимулирование создания рабочих мест. Эти инициативы в настоящее время обсуждаются в конгрессе. Положительно оценены шаги по открытию экономики для торговли и привлечению инвестиций, в том числе продвижение торговых соглашений с США и Евросоюзом в рамках Меркосур. При этом в фонде подчеркнули важность смягчения социальных и экономических издержек переходного периода, связанных с реформами. Обсуждения по второму пересмотру программы и консультациям по статье IV продолжаются. В случае достижения соглашения на уровне персонала фонда соответствующие документы будут подготовлены и представлены на рассмотрение исполнительного совета МВФ. Также в фонде сообщили о тесном взаимодействии с аргентинскими властями по вопросам обеспечения качества, точности и прозрачности статистической системы страны.

