https://1prime.ru/20260219/argentina-867653097.html
МВФ положительно оценил программу структурных реформ Аргентины
МВФ положительно оценил программу структурных реформ Аргентины - 19.02.2026, ПРАЙМ
МВФ положительно оценил программу структурных реформ Аргентины
Международный валютный фонд положительно оценивает продвигаемую властями Аргентины широкую программу структурных реформ и отмечает прогресс в укреплении... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T22:20+0300
2026-02-19T22:20+0300
2026-02-19T22:21+0300
экономика
финансы
мировая экономика
аргентина
сша
мвф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд положительно оценивает продвигаемую властями Аргентины широкую программу структурных реформ и отмечает прогресс в укреплении макроэкономической стабильности, сообщила журналистам директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Сотрудники МВФ провели очень хорошие обсуждения с аргентинскими властями в ходе недавней миссии по второму пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV 2026 года", - заявила Козак, подчеркнув, что реформы направлены на закрепление достигнутых успехов в стабилизации экономики и создание условий для устойчивого роста. В МВФ отметили, что с начала года Аргентина предприняла важные шаги по укреплению доверия и внешней устойчивости. В частности, позитивную оценку получили корректировки денежно-кредитного и валютного режимов, а также последовательные ежедневные покупки иностранной валюты для выполнения долговых обязательств и восстановления резервов. По данным фонда, с начала года центральный банк приобрел более 2 миллиардов долларов иностранной валюты. В МВФ подчеркнули, что устойчивое наращивание резервов при поддержке политики нулевого бюджетного дефицита будет иметь ключевое значение для обеспечения долговременного доступа страны к рынкам капитала и повышения устойчивости к внешним шокам. Фонд также указал на продолжение углубления структурных реформ, включая меры на рынке труда, направленные на снижение неформальной занятости и стимулирование создания рабочих мест. Эти инициативы в настоящее время обсуждаются в конгрессе. Положительно оценены шаги по открытию экономики для торговли и привлечению инвестиций, в том числе продвижение торговых соглашений с США и Евросоюзом в рамках Меркосур. При этом в фонде подчеркнули важность смягчения социальных и экономических издержек переходного периода, связанных с реформами. Обсуждения по второму пересмотру программы и консультациям по статье IV продолжаются. В случае достижения соглашения на уровне персонала фонда соответствующие документы будут подготовлены и представлены на рассмотрение исполнительного совета МВФ. Также в фонде сообщили о тесном взаимодействии с аргентинскими властями по вопросам обеспечения качества, точности и прозрачности статистической системы страны.
https://1prime.ru/20260217/germaniya-867577664.html
аргентина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, аргентина, сша, мвф, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, США, МВФ, ЕС
МВФ положительно оценил программу структурных реформ Аргентины
МВФ отметил прогресс в укреплении макроэкономической стабильности в Аргентине
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд положительно оценивает продвигаемую властями Аргентины широкую программу структурных реформ и отмечает прогресс в укреплении макроэкономической стабильности, сообщила журналистам директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Сотрудники МВФ
провели очень хорошие обсуждения с аргентинскими властями в ходе недавней миссии по второму пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и консультаций по статье IV 2026 года", - заявила Козак, подчеркнув, что реформы направлены на закрепление достигнутых успехов в стабилизации экономики и создание условий для устойчивого роста.
В МВФ отметили, что с начала года Аргентина
предприняла важные шаги по укреплению доверия и внешней устойчивости. В частности, позитивную оценку получили корректировки денежно-кредитного и валютного режимов, а также последовательные ежедневные покупки иностранной валюты для выполнения долговых обязательств и восстановления резервов.
ФРГ может предоставить госгарантии на импорт СПГ из Аргентины, сообщили СМИ
По данным фонда, с начала года центральный банк приобрел более 2 миллиардов долларов иностранной валюты. В МВФ подчеркнули, что устойчивое наращивание резервов при поддержке политики нулевого бюджетного дефицита будет иметь ключевое значение для обеспечения долговременного доступа страны к рынкам капитала и повышения устойчивости к внешним шокам.
Фонд также указал на продолжение углубления структурных реформ, включая меры на рынке труда, направленные на снижение неформальной занятости и стимулирование создания рабочих мест. Эти инициативы в настоящее время обсуждаются в конгрессе.
Положительно оценены шаги по открытию экономики для торговли и привлечению инвестиций, в том числе продвижение торговых соглашений с США
и Евросоюзом
в рамках Меркосур. При этом в фонде подчеркнули важность смягчения социальных и экономических издержек переходного периода, связанных с реформами.
Обсуждения по второму пересмотру программы и консультациям по статье IV продолжаются. В случае достижения соглашения на уровне персонала фонда соответствующие документы будут подготовлены и представлены на рассмотрение исполнительного совета МВФ. Также в фонде сообщили о тесном взаимодействии с аргентинскими властями по вопросам обеспечения качества, точности и прозрачности статистической системы страны.