Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ начал фиксировать вовлечение иностранцев в схемы дропперов - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/bakina-867635193.html
ЦБ начал фиксировать вовлечение иностранцев в схемы дропперов
ЦБ начал фиксировать вовлечение иностранцев в схемы дропперов - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ начал фиксировать вовлечение иностранцев в схемы дропперов
Банк России начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан, хотя их доля пока не на очень большом уровне, сообщила глава департамента... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T10:03+0300
2026-02-19T10:03+0300
финансы
банки
рф
вячеслав володин
госдума
снг
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан, хотя их доля пока не на очень большом уровне, сообщила глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. "Паспорта жителей стран СНГ, которые находятся в базе данных Банка России по мошенническим операциям, тоже стали появляться, хотя их доля находится пока на не очень большом уровне, где-то 5-7%", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в ходе выступления в Госдуме в конце января предложил ряд инициатив по противодействию деятельности дропперов в РФ. В частности, он предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие организаторам схем с дропами, установить ограничение счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк". Кроме того, парламентарий предложил открывать банковские счета мигрантам только по загранпаспортам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал и поручил проработать предложение по установлению лимита по количеству банковских счетов для мигрантов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, вячеслав володин, госдума, снг, банк россия
Финансы, Банки, РФ, Вячеслав Володин, Госдума, СНГ, банк Россия
10:03 19.02.2026
 
ЦБ начал фиксировать вовлечение иностранцев в схемы дропперов

ЦБ начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан, хотя их доля пока не на очень большом уровне, сообщила глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.
"Паспорта жителей стран СНГ, которые находятся в базе данных Банка России по мошенническим операциям, тоже стали появляться, хотя их доля находится пока на не очень большом уровне, где-то 5-7%", - сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в ходе выступления в Госдуме в конце января предложил ряд инициатив по противодействию деятельности дропперов в РФ. В частности, он предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие организаторам схем с дропами, установить ограничение счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк". Кроме того, парламентарий предложил открывать банковские счета мигрантам только по загранпаспортам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал и поручил проработать предложение по установлению лимита по количеству банковских счетов для мигрантов.
 
ФинансыБанкиРФВячеслав ВолодинГосдумаСНГбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала