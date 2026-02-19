https://1prime.ru/20260219/birzhi-867639840.html

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе - 19.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T14:41+0300

2026-02-19T14:41+0300

2026-02-19T14:41+0300

рынок

торги

индексы

европа

париж

dax

airbus

https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск британский индекс FTSE 100 сокращался на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 10 605,86 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 8 368,29 пункта; немецкий индекс DAX - на 0,79%, до 25 088,03 пункта. Рынки оценивают корпоративные новости. Акции британской энергетической компании Centrica снижаются в цене более чем на 5,5% после публикации финотчетности за 2025 год. Операционная прибыль снизилась в 16 раз в годовом выражении, до 106 миллионов евро. Бумаги авиастроительного концерна Airbus в Париже дешевеют на 6,55%. Выручка компании в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Концерн Nestle SA также представил свою финансовую отчетность за прошедший год. По итогам 2026 года компания прогнозирует органический рост выручки в 3-4%, рынки ожидали прогноза органического роста в 3,2%. Акции компании растут более чем на 2%.

европа

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, париж, dax, airbus