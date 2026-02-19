https://1prime.ru/20260219/birzhi-867639840.html
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе - 19.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе
19.02.2026 Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск британский индекс FTSE 100 сокращался на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 10 605,86 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 8 368,29 пункта; немецкий индекс DAX - на 0,79%, до 25 088,03 пункта. Рынки оценивают корпоративные новости. Акции британской энергетической компании Centrica снижаются в цене более чем на 5,5% после публикации финотчетности за 2025 год. Операционная прибыль снизилась в 16 раз в годовом выражении, до 106 миллионов евро. Бумаги авиастроительного концерна Airbus в Париже дешевеют на 6,55%. Выручка компании в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Концерн Nestle SA также представил свою финансовую отчетность за прошедший год. По итогам 2026 года компания прогнозирует органический рост выручки в 3-4%, рынки ожидали прогноза органического роста в 3,2%. Акции компании растут более чем на 2%.
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе
Европейские биржи снижаются на корпоративных новостях