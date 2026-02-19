https://1prime.ru/20260219/birzhi-867652308.html
Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний
Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний - 19.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний
Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T21:37+0300
2026-02-19T21:37+0300
2026-02-19T21:37+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
airbus
dax
renault
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% - до 10 627,04 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 398,78 пункта, а немецкий DAX - на 0,93%, до 25 043,57 пункта. Аналитики оценивают данные финансовой отчётности ряда европейских компаний и корпоративные новости. Выручка авиастроительного концерна Airbus в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Акции компании подешевели на 6,75%. Французская компания отметила, что американская Pratt & Whitney не смогла обеспечить необходимое количество двигателей, заказанных Airbus, что негативно сказывается на прогнозах на текущий год и темпах наращивания производства. Чистый убыток автопроизводителя Renault, приходящийся на группу, по итогам прошлого года составил 10,931 миллиарда евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 752 миллиона евро. Стоимость акций компании упала на 3,10%.
https://1prime.ru/20260219/gaz-867652154.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, европа, airbus, dax, renault, renault duster
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, Airbus, DAX, Renault, Renault Duster
Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний
Основные фондовые индексы Европы снизились после выхода финансового отчета ряда компаний