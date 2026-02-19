https://1prime.ru/20260219/birzhi-867652308.html

Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний

Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний - 19.02.2026

Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний

Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% - до 10 627,04 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 398,78 пункта, а немецкий DAX - на 0,93%, до 25 043,57 пункта. Аналитики оценивают данные финансовой отчётности ряда европейских компаний и корпоративные новости. Выручка авиастроительного концерна Airbus в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Акции компании подешевели на 6,75%. Французская компания отметила, что американская Pratt & Whitney не смогла обеспечить необходимое количество двигателей, заказанных Airbus, что негативно сказывается на прогнозах на текущий год и темпах наращивания производства. Чистый убыток автопроизводителя Renault, приходящийся на группу, по итогам прошлого года составил 10,931 миллиарда евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 752 миллиона евро. Стоимость акций компании упала на 3,10%.

