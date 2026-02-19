Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись снижением на данных по выручке компаний
2026-02-19T21:37+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% - до 10 627,04 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 398,78 пункта, а немецкий DAX - на 0,93%, до 25 043,57 пункта. Аналитики оценивают данные финансовой отчётности ряда европейских компаний и корпоративные новости. Выручка авиастроительного концерна Airbus в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Акции компании подешевели на 6,75%. Французская компания отметила, что американская Pratt &amp; Whitney не смогла обеспечить необходимое количество двигателей, заказанных Airbus, что негативно сказывается на прогнозах на текущий год и темпах наращивания производства. Чистый убыток автопроизводителя Renault, приходящийся на группу, по итогам прошлого года составил 10,931 миллиарда евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 752 миллиона евро. Стоимость акций компании упала на 3,10%.
21:37 19.02.2026
 
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% - до 10 627,04 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 8 398,78 пункта, а немецкий DAX - на 0,93%, до 25 043,57 пункта.
Аналитики оценивают данные финансовой отчётности ряда европейских компаний и корпоративные новости. Выручка авиастроительного концерна Airbus в четвертом квартале поднялась на 5%, до 25,984 миллиарда евро, аналитики ожидали 26,38 миллиарда. Акции компании подешевели на 6,75%.
Французская компания отметила, что американская Pratt & Whitney не смогла обеспечить необходимое количество двигателей, заказанных Airbus, что негативно сказывается на прогнозах на текущий год и темпах наращивания производства.
Чистый убыток автопроизводителя Renault, приходящийся на группу, по итогам прошлого года составил 10,931 миллиарда евро по сравнению с прибылью предыдущего года в 752 миллиона евро. Стоимость акций компании упала на 3,10%.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%
Вчера, 21:13
 
