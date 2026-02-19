https://1prime.ru/20260219/dollar-867637256.html

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

2026-02-19T12:56+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и слабо растет к иене перед публикацией американской макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,18 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,91 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,09% - до 97,65 пункта. Позднее в четверг инвесторы ожидают выхода американской статистики. Ожидается, что дефицит торгового баланса США в декабре снизился до 56 миллиардов долларов с 56,8 миллиардов в ноябре. В то же время минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 225 тысяч, что на 2 тысячи меньше, чем неделей ранее.

