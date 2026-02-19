Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/dollar-867637256.html
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене - 19.02.2026, ПРАЙМ
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и слабо растет к иене перед публикацией американской макроэкономической статистики, свидетельствуют данные... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T12:56+0300
2026-02-19T12:56+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и слабо растет к иене перед публикацией американской макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,18 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,91 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,09% - до 97,65 пункта. Позднее в четверг инвесторы ожидают выхода американской статистики. Ожидается, что дефицит торгового баланса США в декабре снизился до 56 миллиардов долларов с 56,8 миллиардов в ноябре. В то же время минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 225 тысяч, что на 2 тысячи меньше, чем неделей ранее.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
12:56 19.02.2026
 
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене перед выходом макростатистики в США

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и слабо растет к иене перед публикацией американской макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,18 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене - до 154,91 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,09% - до 97,65 пункта.
Позднее в четверг инвесторы ожидают выхода американской статистики. Ожидается, что дефицит торгового баланса США в декабре снизился до 56 миллиардов долларов с 56,8 миллиардов в ноябре.
В то же время минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 225 тысяч, что на 2 тысячи меньше, чем неделей ранее.
 
РынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала