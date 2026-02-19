Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/dollar-867646566.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 19.02.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:00+0300
2026-02-19T18:00+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8c536094bccfd6ce753e73f938183f45.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,2 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16% - до 97,9 пункта. В четверг инвесторы обращают внимание на данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 февраля сократилось до 206 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 225 тысяч. Кроме того, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 32,6% по сравнению с ноябрем - до 70,3 миллиарда долларов, прогнозировалось снижение показателя. В пятницу будут опубликованы предварительные данные о ВВП США. Ожидается, что в четвертом квартале прошлого года американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в пятницу станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, согласно прогнозам, в декабре выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e8971c6bc5042f68fcc50b42ff5a17cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
18:00 19.02.2026
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,2 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16% - до 97,9 пункта.
В четверг инвесторы обращают внимание на данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 февраля сократилось до 206 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 225 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 32,6% по сравнению с ноябрем - до 70,3 миллиарда долларов, прогнозировалось снижение показателя.
В пятницу будут опубликованы предварительные данные о ВВП США. Ожидается, что в четвертом квартале прошлого года американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в пятницу станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, согласно прогнозам, в декабре выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
 
РынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала