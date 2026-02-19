https://1prime.ru/20260219/dollar-867646566.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 19.02.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:00+0300
2026-02-19T18:00+0300
2026-02-19T18:00+0300
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8c536094bccfd6ce753e73f938183f45.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,2 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16% - до 97,9 пункта. В четверг инвесторы обращают внимание на данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 февраля сократилось до 206 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 225 тысяч. Кроме того, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 32,6% по сравнению с ноябрем - до 70,3 миллиарда долларов, прогнозировалось снижение показателя. В пятницу будут опубликованы предварительные данные о ВВП США. Ожидается, что в четвертом квартале прошлого года американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в пятницу станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, согласно прогнозам, в декабре выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e8971c6bc5042f68fcc50b42ff5a17cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1784 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,2 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) поднимался на 0,16% - до 97,9 пункта.
В четверг инвесторы обращают внимание на данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 февраля сократилось до 206 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 225 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 32,6% по сравнению с ноябрем - до 70,3 миллиарда долларов, прогнозировалось снижение показателя.
В пятницу будут опубликованы предварительные данные о ВВП США. Ожидается, что в четвертом квартале прошлого года американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Также в пятницу станет известна статистика о доходах и расходах населения страны, которые, согласно прогнозам, в декабре выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.