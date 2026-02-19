https://1prime.ru/20260219/dollar-867649523.html

МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах

2026-02-19T19:42+0300

экономика

рынок

мвф

доллар

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает умеренное сокращение доли американской валюты в международных резервах, а также снижение его стоимости к мировым валютам, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы оцениваем… умеренное сокращение доли доллара в международных резервах, начиная с середины 2010-х годов", - сообщила она на вопрос агентства в ходе брифинга, оценивая роль американской валюты. Козак добавила, что по оценкам фонда доля доллара в международных валютных резервах находится на уровне 58-59%. "Доллар обесценился по сравнению с пиком 2024 года", - также признала Козак, подчеркнув, что текущая стоимость доллара по отношению к основным валютам близка к среднему историческому значению.

