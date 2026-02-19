Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах - 19.02.2026
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах
экономика
рынок
мвф
доллар
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает умеренное сокращение доли американской валюты в международных резервах, а также снижение его стоимости к мировым валютам, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы оцениваем… умеренное сокращение доли доллара в международных резервах, начиная с середины 2010-х годов", - сообщила она на вопрос агентства в ходе брифинга, оценивая роль американской валюты. Козак добавила, что по оценкам фонда доля доллара в международных валютных резервах находится на уровне 58-59%. "Доллар обесценился по сравнению с пиком 2024 года", - также признала Козак, подчеркнув, что текущая стоимость доллара по отношению к основным валютам близка к среднему историческому значению.
рынок, мвф, доллар
Экономика, Рынок, МВФ, доллар
© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США.. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает умеренное сокращение доли американской валюты в международных резервах, а также снижение его стоимости к мировым валютам, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы оцениваем… умеренное сокращение доли доллара в международных резервах, начиная с середины 2010-х годов", - сообщила она на вопрос агентства в ходе брифинга, оценивая роль американской валюты.
Козак добавила, что по оценкам фонда доля доллара в международных валютных резервах находится на уровне 58-59%.
"Доллар обесценился по сравнению с пиком 2024 года", - также признала Козак, подчеркнув, что текущая стоимость доллара по отношению к основным валютам близка к среднему историческому значению.
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Доллар дорожает к мировым валютам
