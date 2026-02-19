https://1prime.ru/20260219/dollar-867649523.html
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах - 19.02.2026, ПРАЙМ
МВФ отметил умеренное снижение доли доллара в международных резервах
Международный валютный фонд (МВФ) отмечает умеренное сокращение доли американской валюты в международных резервах, а также снижение его стоимости к мировым... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:42+0300
2026-02-19T19:42+0300
2026-02-19T19:42+0300
экономика
рынок
мвф
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает умеренное сокращение доли американской валюты в международных резервах, а также снижение его стоимости к мировым валютам, сообщила на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы оцениваем… умеренное сокращение доли доллара в международных резервах, начиная с середины 2010-х годов", - сообщила она на вопрос агентства в ходе брифинга, оценивая роль американской валюты. Козак добавила, что по оценкам фонда доля доллара в международных валютных резервах находится на уровне 58-59%. "Доллар обесценился по сравнению с пиком 2024 года", - также признала Козак, подчеркнув, что текущая стоимость доллара по отношению к основным валютам близка к среднему историческому значению.
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
