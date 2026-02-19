Сервисы доставки еды в Москве предупредили о задержках заказов

https://1prime.ru/20260219/dostavka-867635070.html

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Сервисы доставки еды в Москве на фоне снегопада предупреждают покупателей о задержках заказов, а стоимость доставки заметно выросла, выяснил корреспондент РИА Новости. "Из-за непогоды время доставки может увеличиться", - предупреждают в "Самокате". При этом стоимость заказа для доставки выросла почти вдвое, составив 1500 рублей. Цены на доставку из ресторанов и кафе через "Яндекс" сейчас также повышенные – в среднем по популярным заведениям от 300 до 500 рублей. В "Лавке" при этом стоимость доставки на стандартных уровнях, но там также предупреждают о задержках заказов из-за снега.

