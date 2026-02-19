Сервисы доставки еды в Москве предупредили о задержках заказов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-19T10:01+0300
2026-02-19T10:01+0300
бизнес, россия, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Яндекс
10:01 19.02.2026
 
© РИА Новости . Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки еды "Самокат"
Курьер службы доставки еды Самокат - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Курьер службы доставки еды "Самокат". Архивное фото
© РИА Новости . Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Сервисы доставки еды в Москве на фоне снегопада предупреждают покупателей о задержках заказов, а стоимость доставки заметно выросла, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Из-за непогоды время доставки может увеличиться", - предупреждают в "Самокате". При этом стоимость заказа для доставки выросла почти вдвое, составив 1500 рублей.
Цены на доставку из ресторанов и кафе через "Яндекс" сейчас также повышенные – в среднем по популярным заведениям от 300 до 500 рублей. В "Лавке" при этом стоимость доставки на стандартных уровнях, но там также предупреждают о задержках заказов из-за снега.
 
