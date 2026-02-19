Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США уплатили $160 млн в бюджет ООН - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260219/dyuzharrik-867654755.html
США уплатили $160 млн в бюджет ООН
США уплатили $160 млн в бюджет ООН - 19.02.2026, ПРАЙМ
США уплатили $160 млн в бюджет ООН
США заплатили порядка 160 миллионов долларов в счет погашения задолженности по регулярному бюджету ООН, сообщил РИА Новости представитель генсека Организации... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T23:08+0300
2026-02-19T23:08+0300
политика
мировая экономика
сша
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_50c739e03712372d3aa2ddcd742a8c99.jpg
ООН, 19 фев - ПРАЙМ. США заплатили порядка 160 миллионов долларов в счет погашения задолженности по регулярному бюджету ООН, сообщил РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик. Постпред США во Всемирной организации Майк Уолтц 7 февраля анонсировал, что США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН. "На прошлой неделе мы получили около 160 миллионов долларов от США в качестве частичного погашения их задолженности по регулярному бюджету ООН", – сказал Дюжаррик. США задолжали под 2,2 миллиарда долларов по регулярному бюджету, а также 1,8 миллиарда долларов по бюджету для миротворческих операций ООН.
https://1prime.ru/20260212/oon-867422258.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_0f7bd423fbd4446cc2f12c298db5279e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, оон
Политика, Мировая экономика, США, ООН
23:08 19.02.2026
 
США уплатили $160 млн в бюджет ООН

Дюжаррик: США выплатили около 160 миллионов долларов в счет погашения долга по бюджету ООН

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ООН, 19 фев - ПРАЙМ. США заплатили порядка 160 миллионов долларов в счет погашения задолженности по регулярному бюджету ООН, сообщил РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
Постпред США во Всемирной организации Майк Уолтц 7 февраля анонсировал, что США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН.
"На прошлой неделе мы получили около 160 миллионов долларов от США в качестве частичного погашения их задолженности по регулярному бюджету ООН", – сказал Дюжаррик.
США задолжали под 2,2 миллиарда долларов по регулярному бюджету, а также 1,8 миллиарда долларов по бюджету для миротворческих операций ООН.
Добыча нефти
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку
12 февраля, 16:25
 
ПолитикаМировая экономикаСШАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала