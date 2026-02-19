https://1prime.ru/20260219/dyuzharrik-867654755.html

США уплатили $160 млн в бюджет ООН

США уплатили $160 млн в бюджет ООН

политика

мировая экономика

сша

оон

ООН, 19 фев - ПРАЙМ. США заплатили порядка 160 миллионов долларов в счет погашения задолженности по регулярному бюджету ООН, сообщил РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик. Постпред США во Всемирной организации Майк Уолтц 7 февраля анонсировал, что США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН. "На прошлой неделе мы получили около 160 миллионов долларов от США в качестве частичного погашения их задолженности по регулярному бюджету ООН", – сказал Дюжаррик. США задолжали под 2,2 миллиарда долларов по регулярному бюджету, а также 1,8 миллиарда долларов по бюджету для миротворческих операций ООН.

сша

2026

