США уплатили $160 млн в бюджет ООН

ООН, 19 фев - ПРАЙМ. США заплатили порядка 160 миллионов долларов в счет погашения задолженности по регулярному бюджету ООН, сообщил РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
Постпред США
во Всемирной организации Майк Уолтц 7 февраля анонсировал, что США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН
.
"На прошлой неделе мы получили около 160 миллионов долларов от США в качестве частичного погашения их задолженности по регулярному бюджету ООН", – сказал Дюжаррик.
США задолжали под 2,2 миллиарда долларов по регулярному бюджету, а также 1,8 миллиарда долларов по бюджету для миротворческих операций ООН.
