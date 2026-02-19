Эксперт рассказала о новых требованиях к рекламе азартных игр

https://1prime.ru/20260219/ekspert-867629046.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Реклама азартных игр и пари с 1 сентября текущего года должна будет сопровождаться предупреждением о рисках развития зависимости, новые требования направлены на борьбу с игроманией и на развитие финансовой грамотности, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности Президентской академии (РАНХиГС) Нина Гукасова. Совет Федерации в среду одобрил закон, направленный на борьбу с игроманией. Он с 1 сентября обязывает букмекеров и тотализаторы размещать на своих сайтах, а также в конторах и пунктах приема ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Одновременно они должны будут обеспечить клиентам доступ к информации о возможностях инвестирования своих средств. "Пакет поправок в Федеральный закон "О рекламе" - это попытка задать более жесткие рамки для индустрии и сформировать иную информационную среду. Главная задача - снизить влияние импульсивных решений. Реклама азартных игр традиционно строится на создании образа легких денег. Новые поправки... усиливают требования к предупреждениям о рисках", - сказала Гукасова. Одобренные изменения в закон о рекламе и закон об азартных играх создают комплексную систему защиты, поясняет аналитик. Так, с одной стороны, они разрушают навязчивый образ "легких денег" через обязательные предупреждения и предлагают позитивную альтернативу в виде инвестиций, отмечает она. "Теперь любая реклама букмекеров, тотализаторов и казино должна сопровождаться четким предупреждением. В телевизионных роликах ему отводится не менее 7% площади кадра и не менее 5 секунд звучания, на радио - не менее 3 секунд, в печатной и наружной рекламе - не менее 10% площади. Формулировка прямо указывает: "Участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью", - подчеркнула Гукасова. Кроме того, на сайтах букмекерских контор и тотализаторов, а также в наземных пунктах приема ставок появятся QR-коды, ведущие на страницы с информацией о возможностях инвестирования свободных средств, указывает она. "На видном месте - не менее 7% главной страницы - должна размещаться информация о рисках лудомании и легальных финансовых инструментах. Таким образом, человеку предлагается выбор между ставкой и более рациональными способами распоряжения деньгами", - рассказала она. Таким образом, мозгу вместо игры, где риск потери денег гарантирован математикой, предлагается альтернатива в виде инвестиций, где есть риск, но есть и потенциал реального роста, подкрепленный экономикой, пояснила Гукасова. Это переключает потребителя из пассивно-игровой модели в модель финансово грамотного поведения, заключила она. Российские граждане тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год, заявил во вторник заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

