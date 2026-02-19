https://1prime.ru/20260219/eksperty-867629238.html
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на блины с икрой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на покупку порции блинов с икрой в кафе и ресторанах по 690 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В заведениях общепита порцию блинов с икрой - покупают в среднем за 690 рублей", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
В точках общественного питания, как правило, в порциях блинов зачастую используют небольшой объем зернистой натуральной икры, больше структурированную или имитированную.
Это в том числе позволяет удерживать ценник в приемлемом для покупателя диапазоне, отмечают авторы исследования.
