https://1prime.ru/20260219/eksport-867629456.html

Российский экспорт пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума

Российский экспорт пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума - 19.02.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума

Российский экспорт пива в Казахстан по итогам прошлого года достиг трехлетнего максимума, составив 33 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T02:17+0300

2026-02-19T02:17+0300

2026-02-19T02:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

казахстан

германия

болгария

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867629456.jpg?1771456647

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт пива в Казахстан по итогам прошлого года достиг трехлетнего максимума, составив 33 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. По сравнению с прошлым годом отгрузки в денежном выражении подросли сразу на 36%. Более заметными они были в 2022 году - тогда отгрузки российского пенного в страну достигали отметки в 38,3 миллиона долларов. Россия в прошлом году стала крупнейшим экспортером пива в Казахстан, обеспечив 60% потребностей страны в импорте. Также заметными продавцами пенного в Казахстан были Германия (8%) и Болгария (5%).

казахстан

германия

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, германия, болгария