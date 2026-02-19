Российский экспорт пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт пива в Казахстан по итогам прошлого года достиг трехлетнего максимума, составив 33 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. По сравнению с прошлым годом отгрузки в денежном выражении подросли сразу на 36%. Более заметными они были в 2022 году - тогда отгрузки российского пенного в страну достигали отметки в 38,3 миллиона долларов. Россия в прошлом году стала крупнейшим экспортером пива в Казахстан, обеспечив 60% потребностей страны в импорте. Также заметными продавцами пенного в Казахстан были Германия (8%) и Болгария (5%).
02:17 19.02.2026
 
