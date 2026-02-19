https://1prime.ru/20260219/eksport-867629456.html
Российский экспорт пива в Казахстан достиг трехлетнего максимума
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт пива в Казахстан по итогам прошлого года достиг трехлетнего максимума, составив 33 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики.
По сравнению с прошлым годом отгрузки в денежном выражении подросли сразу на 36%. Более заметными они были в 2022 году - тогда отгрузки российского пенного в страну достигали отметки в 38,3 миллиона долларов.
Россия в прошлом году стала крупнейшим экспортером пива в Казахстан, обеспечив 60% потребностей страны в импорте. Также заметными продавцами пенного в Казахстан были Германия (8%) и Болгария (5%).
