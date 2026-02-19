https://1prime.ru/20260219/eksport-867633963.html

Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на пять процентов

2026-02-19T09:32+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт крабовых палочек из России по итогам прошлого года составил около 1,5 тысяч тонн в натуральном выражении и превысил 3,7 миллиона долларов, объем поставок за год увеличился на 5% в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году экспорт крабовых палочек (готовых продуктов из мяса сурими) составил около 1,5 тысяч тонн на сумму более 3,7 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 5% в стоимостном выражении. В тройку основных импортеров вошли Молдавия (более 1,2 миллиона долларов), Казахстан (более 700 тысяч долларов) и Узбекистан (более 500 тысяч долларов). А за последние 10 лет максимальный объем экспорта крабовых палочек из России был зафиксирован в 2020 году - около 4,7 тысяч тонн на 8,2 миллионов долларов.

