https://1prime.ru/20260219/eksport-867633963.html
Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на пять процентов
Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на пять процентов - 19.02.2026, ПРАЙМ
Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на пять процентов
Экспорт крабовых палочек из России по итогам прошлого года составил около 1,5 тысяч тонн в натуральном выражении и превысил 3,7 миллиона долларов, объем... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T09:32+0300
2026-02-19T09:32+0300
2026-02-19T09:32+0300
россия
молдавия
казахстан
узбекистан
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт крабовых палочек из России по итогам прошлого года составил около 1,5 тысяч тонн в натуральном выражении и превысил 3,7 миллиона долларов, объем поставок за год увеличился на 5% в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году экспорт крабовых палочек (готовых продуктов из мяса сурими) составил около 1,5 тысяч тонн на сумму более 3,7 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 5% в стоимостном выражении. В тройку основных импортеров вошли Молдавия (более 1,2 миллиона долларов), Казахстан (более 700 тысяч долларов) и Узбекистан (более 500 тысяч долларов). А за последние 10 лет максимальный объем экспорта крабовых палочек из России был зафиксирован в 2020 году - около 4,7 тысяч тонн на 8,2 миллионов долларов.
молдавия
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, казахстан, узбекистан, агроэкспорт
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт
Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на пять процентов
Экспорт крабовых палочек из России в 2025 году вырос на 5%, превысив $3,7 млн
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Экспорт крабовых палочек из России по итогам прошлого года составил около 1,5 тысяч тонн в натуральном выражении и превысил 3,7 миллиона долларов, объем поставок за год увеличился на 5% в стоимостном выражении, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году экспорт крабовых палочек (готовых продуктов из мяса сурими) составил около 1,5 тысяч тонн на сумму более 3,7 миллиона долларов США", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился на 5% в стоимостном выражении.
В тройку основных импортеров вошли Молдавия
(более 1,2 миллиона долларов), Казахстан
(более 700 тысяч долларов) и Узбекистан
(более 500 тысяч долларов).
А за последние 10 лет максимальный объем экспорта крабовых палочек из России был зафиксирован в 2020 году - около 4,7 тысяч тонн на 8,2 миллионов долларов.