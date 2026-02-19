https://1prime.ru/20260219/elektrichestvo-867651867.html
Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн
Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн
Стоимость грузинского импорта электроэнергии из России в январе этого года по сравнению с январем 2025 года взлетела почти в 42 раза до рекордных значений с... | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость грузинского импорта электроэнергии из России в январе этого года по сравнению с январем 2025 года взлетела почти в 42 раза до рекордных значений с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, стоимость импорта Грузией электроэнергии из России в январе текущего года составила 7,95 миллиона долларов, что является максимумом с марта 2022 года (8,4 миллиона). В годовом выражении импорт взлетел в 41,9 раза, а за месяц - в 1,7 раза. Также в январе Грузия приобретала электричество у Турции (10,2 миллиона долларов), причем поставки возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года, а также у Армении (4,03 миллиона долларов) и Азербайджана (280 тысяч долларов). Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 миллиона долларов - на 8% меньше, чем годом ранее.
