Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн - 19.02.2026
Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн
2026-02-19T21:25+0300
2026-02-19T21:25+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость грузинского импорта электроэнергии из России в январе этого года по сравнению с январем 2025 года взлетела почти в 42 раза до рекордных значений с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, стоимость импорта Грузией электроэнергии из России в январе текущего года составила 7,95 миллиона долларов, что является максимумом с марта 2022 года (8,4 миллиона). В годовом выражении импорт взлетел в 41,9 раза, а за месяц - в 1,7 раза. Также в январе Грузия приобретала электричество у Турции (10,2 миллиона долларов), причем поставки возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года, а также у Армении (4,03 миллиона долларов) и Азербайджана (280 тысяч долларов). Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 миллиона долларов - на 8% меньше, чем годом ранее.
21:25 19.02.2026
 
Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость грузинского импорта электроэнергии из России в январе этого года по сравнению с январем 2025 года взлетела почти в 42 раза до рекордных значений с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Так, стоимость импорта Грузией электроэнергии из России в январе текущего года составила 7,95 миллиона долларов, что является максимумом с марта 2022 года (8,4 миллиона). В годовом выражении импорт взлетел в 41,9 раза, а за месяц - в 1,7 раза.
Также в январе Грузия приобретала электричество у Турции (10,2 миллиона долларов), причем поставки возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года, а также у Армении (4,03 миллиона долларов) и Азербайджана (280 тысяч долларов).
Суммарные поставки электроэнергии из РФ в Грузию по итогам 2025 года составили 11,5 миллиона долларов - на 8% меньше, чем годом ранее.
Флаг Грузии
Россия может стать крупнейшим торговым партнером Грузии, заявил глава ТПП
6 февраля, 14:15
 
