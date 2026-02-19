Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.02.2026, ПРАЙМ
ЕС впервые с 2020 года купил у России масло какао
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в декабре впервые с конца 2020 года приобрел у России масло какао, причем сразу на максимальную сумму за все время торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, стоимость поставок какао-масла из России в ЕС по итогам декабря составила 243,6 тысячи евро. Это первая поставка с февраля 2020 года. Тогда объемы закупок составляли 18 тысяч евро. При этом Россия расположилась на 17-м месте среди основных поставщиков какао-масла в Евросоюз. Больше всего какао-масла европейцы приобрели у Кот-д'Ивуара (118,5 миллиона евро), Ганы (56,2 миллиона), Камеруна (32,4 миллиона), Индонезии (22,6 миллиона) и Канады (15,2 миллиона). Больше всего за месяц Евросоюз нарастил покупки масла какао из Колумбии (в 3,8 раза), Сингапура (в 3,6 раза), Перу (в 3,2 раза), а также Индии и Кот-д'Ивуара (в 1,5 раза). Также возобновились покупки у Филиппин, Панамы, Мадагаскара, начались из Египта.
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в декабре впервые с конца 2020 года приобрел у России масло какао, причем сразу на максимальную сумму за все время торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, стоимость поставок какао-масла из России в ЕС по итогам декабря составила 243,6 тысячи евро. Это первая поставка с февраля 2020 года. Тогда объемы закупок составляли 18 тысяч евро.
При этом Россия расположилась на 17-м месте среди основных поставщиков какао-масла в Евросоюз. Больше всего какао-масла европейцы приобрели у Кот-д'Ивуара (118,5 миллиона евро), Ганы (56,2 миллиона), Камеруна (32,4 миллиона), Индонезии (22,6 миллиона) и Канады (15,2 миллиона).
Больше всего за месяц Евросоюз нарастил покупки масла какао из Колумбии (в 3,8 раза), Сингапура (в 3,6 раза), Перу (в 3,2 раза), а также Индии и Кот-д'Ивуара (в 1,5 раза). Также возобновились покупки у Филиппин, Панамы, Мадагаскара, начались из Египта.
 
