https://1prime.ru/20260219/es-867632716.html

ЕС впервые с 2020 года купил у России масло какао

ЕС впервые с 2020 года купил у России масло какао - 19.02.2026, ПРАЙМ

ЕС впервые с 2020 года купил у России масло какао

Евросоюз в декабре впервые с конца 2020 года приобрел у России масло какао, причем сразу на максимальную сумму за все время торговли двух стран, выяснило РИА... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T07:46+0300

2026-02-19T07:46+0300

2026-02-19T07:46+0300

экономика

мировая экономика

кот-д"ивуар

гана

индонезия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632716.jpg?1771476398

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в декабре впервые с конца 2020 года приобрел у России масло какао, причем сразу на максимальную сумму за все время торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, стоимость поставок какао-масла из России в ЕС по итогам декабря составила 243,6 тысячи евро. Это первая поставка с февраля 2020 года. Тогда объемы закупок составляли 18 тысяч евро. При этом Россия расположилась на 17-м месте среди основных поставщиков какао-масла в Евросоюз. Больше всего какао-масла европейцы приобрели у Кот-д'Ивуара (118,5 миллиона евро), Ганы (56,2 миллиона), Камеруна (32,4 миллиона), Индонезии (22,6 миллиона) и Канады (15,2 миллиона). Больше всего за месяц Евросоюз нарастил покупки масла какао из Колумбии (в 3,8 раза), Сингапура (в 3,6 раза), Перу (в 3,2 раза), а также Индии и Кот-д'Ивуара (в 1,5 раза). Также возобновились покупки у Филиппин, Панамы, Мадагаскара, начались из Египта.

кот-д"ивуар

гана

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, кот-д"ивуар, гана, индонезия, ес, евростат