ФАС установила надбавку к грузовому железнодорожному тарифу

экономика

бизнес

россия

рф

ржд

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) установила с 1 марта текущего года по 28 февраля 2027 года надбавку к грузовому железнодорожному тарифу в размере 1%, сообщили в ведомстве. "Для финансирования мероприятий по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте правительство РФ приняло решение об установлении дополнительного коэффициента в размере 1,01 к тарифам на перевозки грузов - с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Во исполнение соответствующего решения ФАС России разработала и утвердила приказ", - говорится в сообщении. В ФАС добавили, что принятое решение позволит снизить риски нарушений в процессе перевозки грузов и повысить защиту железнодорожных перевозок. Накануне РЖД поясняли, введение надбавки в 1% к железнодорожному грузовому тарифу с марта текущего года необходимо для финансирования дополнительных мероприятий по транспортной безопасности, включая защиту от терактов. Полученные холдинг средства в полном объеме будут направлены на реализацию мероприятий по транспортной безопасности на более чем 1000 объектов транспортной инфраструктур.

