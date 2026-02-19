ФАС установила надбавку к грузовому железнодорожному тарифу
ФАС установила надбавку к грузовому железнодорожному тарифу с 1 марта в размере 1%
Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) установила с 1 марта текущего года по 28 февраля 2027 года надбавку к грузовому железнодорожному тарифу в размере 1%, сообщили в ведомстве.
"Для финансирования мероприятий по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте правительство РФ приняло решение об установлении дополнительного коэффициента в размере 1,01 к тарифам на перевозки грузов - с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Во исполнение соответствующего решения ФАС России разработала и утвердила приказ", - говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что принятое решение позволит снизить риски нарушений в процессе перевозки грузов и повысить защиту железнодорожных перевозок.
Накануне РЖД поясняли, введение надбавки в 1% к железнодорожному грузовому тарифу с марта текущего года необходимо для финансирования дополнительных мероприятий по транспортной безопасности, включая защиту от терактов. Полученные холдинг средства в полном объеме будут направлены на реализацию мероприятий по транспортной безопасности на более чем 1000 объектов транспортной инфраструктур.