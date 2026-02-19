Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Францию удивило участие Еврокомиссии в работе Совета мира - 19.02.2026
Францию удивило участие Еврокомиссии в работе Совета мира
Францию удивило участие Еврокомиссии в работе Совета мира - 19.02.2026, ПРАЙМ
Францию удивило участие Еврокомиссии в работе Совета мира
Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
франция
бельгия
сша
дональд трамп
мария захарова
мид
politico
ес
ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в четверг официальный представитель МИД страны Паскаль Конфавре. Ранее издание Politico писало со ссылкой на источники, что участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких стран, входящих в блок. В частности, недовольство по этому поводу высказали Франция и Бельгия. "Говоря о Европейской комиссии и ее участии (в деятельности "Совета мира" - ред.), мы в действительности удивлены, поскольку у нее нет мандата ... на то, чтобы войти в него и участвовать в заседании "Совета мира". По возвращении с заседания (представители - ред.) Еврокомиссии должны будут дать объяснения", - сказал Конфавре во время брифинга в МИД страны, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась на сайте ведомства. Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
франция
бельгия
сша
мировая экономика, франция, бельгия, сша, дональд трамп, мария захарова, мид, politico, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД, Politico, ЕС
18:35 19.02.2026 (обновлено: 18:45 19.02.2026)
 
Францию удивило участие Еврокомиссии в работе Совета мира

МИД Франции заявил, что у Еврокомиссии нет мандата на участие в Совете мира

ПАРИЖ, 19 фев - ПРАЙМ. Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в четверг официальный представитель МИД страны Паскаль Конфавре.
Ранее издание Politico писало со ссылкой на источники, что участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких стран, входящих в блок. В частности, недовольство по этому поводу высказали Франция и Бельгия.
"Говоря о Европейской комиссии и ее участии (в деятельности "Совета мира" - ред.), мы в действительности удивлены, поскольку у нее нет мандата ... на то, чтобы войти в него и участвовать в заседании "Совета мира". По возвращении с заседания (представители - ред.) Еврокомиссии должны будут дать объяснения", - сказал Конфавре во время брифинга в МИД страны, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась на сайте ведомства.
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД, Politico, ЕС
 
 
