Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/garazh-867633257.html
Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки
Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки - 19.02.2026, ПРАЙМ
Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки
Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T08:31+0300
2026-02-19T08:31+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_f22c9641ff79a1996fd221be187521ae.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей бабушки, сообщило украинское издание 368.media со ссылкой на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций чиновника. "Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Александр Субботенко заявил проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки", - говорится в материале на сайте издания. Чиновник при этом пытался заверить правоохранителей, что при жизни его бабушка имела легальную финансовую возможность накопить такие средства вместе с мужем, в том числе во время работы за рубежом. Субботенко также заявил, что в его семье принято хранить средства в наличной валюте, чем старушка и занималась. Такого же правила придерживается и сам чиновник. На сайте НАПК размещена налоговая декларация Субботенко, в которой действительно указано более 600 тысяч долларов наличными. Происхождение валюты, тем не менее, не объясняется.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_1a30692f71cca83c03dc5081ba3b16a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США
08:31 19.02.2026
 
Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки

Украинский чиновник заявил, что нашел $653 тыс наличными в гараже покойной бабушки

© РИА Новости . Антон ДенисовДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей бабушки, сообщило украинское издание 368.media со ссылкой на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций чиновника.
"Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Александр Субботенко заявил проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки", - говорится в материале на сайте издания.
Чиновник при этом пытался заверить правоохранителей, что при жизни его бабушка имела легальную финансовую возможность накопить такие средства вместе с мужем, в том числе во время работы за рубежом. Субботенко также заявил, что в его семье принято хранить средства в наличной валюте, чем старушка и занималась. Такого же правила придерживается и сам чиновник.
На сайте НАПК размещена налоговая декларация Субботенко, в которой действительно указано более 600 тысяч долларов наличными. Происхождение валюты, тем не менее, не объясняется.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала