Украинский чиновник заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже бабушки
2026-02-19T08:31+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Врио главы экологической инспекции Украины заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что "нашел" свыше 650 тысяч долларов США наличными в гараже умершей бабушки, сообщило украинское издание 368.media со ссылкой на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций чиновника. "Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Александр Субботенко заявил проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки", - говорится в материале на сайте издания. Чиновник при этом пытался заверить правоохранителей, что при жизни его бабушка имела легальную финансовую возможность накопить такие средства вместе с мужем, в том числе во время работы за рубежом. Субботенко также заявил, что в его семье принято хранить средства в наличной валюте, чем старушка и занималась. Такого же правила придерживается и сам чиновник. На сайте НАПК размещена налоговая декларация Субботенко, в которой действительно указано более 600 тысяч долларов наличными. Происхождение валюты, тем не менее, не объясняется.
