Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%

2026-02-19T21:13+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в четверг на 5% - до 404 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 394 доллара (+2,3%), что стало ценовым минимумом четверга. Ценовой максимум составил 417,9 доллара (+8,5%). Последние фьючерсы торговались по 403,7 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 385,1 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

