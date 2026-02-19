https://1prime.ru/20260219/google-867652469.html

Google представила новую версию модели ИИ Gemini 3.1 Pro

2026-02-19T21:41+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Google представила новую версию модели искусственного интеллекта (ИИ) из своего последнего семейства Gemini 3, Gemini 3.1 Pro, с улучшенными навыками логических рассуждений, следует из пресс-релиза Google. "На прошлой неделе мы выпустили крупное обновление для Gemini 3 Deep Think, призванное помочь в решении современных задач в области науки, исследований и инженерии. Сегодня мы представляем обновленную интеллектуальную систему, которая делает эти прорывы возможными: Gemini 3.1 Pro. Мы внедряем версию 3.1 Pro во все наши потребительские продукты и продукты для разработчиков, чтобы вы могли использовать эти интеллектуальные возможности в повседневной работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что версия 3.1 Pro, созданная на основе серии Gemini 3, представляет собой шаг вперед в области базовых логических рассуждений. Gemini 3.1 Pro значительно превосходит показатели Gemini 3 Pro - это более интеллектуальная и функциональная базовая модель для решения сложных задач, она может помочь в практическом применении - будь то получение наглядного визуального объяснения сложной темы, способ систематизировать данные или воплотить в жизнь творческий проект. Новую семью ИИ-моделей Gemini Google запустила в ноябре прошлого года.

