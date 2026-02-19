https://1prime.ru/20260219/gosduma-867629936.html
В Госдуме рассказали о правилах перевода вывесок на русский язык
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов с 1 марта должны переводить на русский язык все вывески и указатели, также застройщики смогут использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов, за нарушение данной нормы может грозить штраф до 40 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В России с 1 марта вступает в силу закон, меняющий визуальный облик российских городов: русский язык становится основным в публичном пространстве. Новые правила обязывают владельцев магазинов, кафе и ресторанов привести вывески и указатели в соответствие с требованиями закона о защите русского языка", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что закон не запрещает использование иностранных языков, но требует, чтобы информация для потребителей в первую очередь подавалась на русском. Он уточнил, что иностранный текст может присутствовать, но только как дублирующий, второстепенный элемент. По его словам, главная цель закона - обеспечить приоритет русского языка в информационном пространстве.
"Если на фасаде есть надпись на иностранном языке, например, "Café", рядом обязательно должно быть ее написание на русском "Кафе". При этом оба слова должны быть выполнены в едином стиле, цвете и размере. Русский текст не может быть мельче, бледнее или располагаться менее заметно, чем иностранный. Это касается и служебных надписей: слова "открыто", "закрыто", "вход", "выход", "распродажа" также должны быть на русском языке", - подчеркнул он.
Кошелев добавил, что новые правила не распространяются на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования: если бренд называется, например, "Super Cafe" и это название официально зарегистрировано в Роспатенте, его можно оставить на вывеске в оригинальном виде без перевода.
Депутат также рассказал, что для застройщиков правила будут жестче: в рекламе и информации о жилых комплексах, предназначенной для привлечения средств дольщиков, названия должны быть только на кириллице. Он уточнил, что иностранные названия придется транслитерировать, например, "Volga Life" превратится в "Волга Лайф", при этом рекомендуется использовать смысловой перевод - "Дом Развития" вместо "Хаус Девелопмент", хотя требование касается именно кириллического написания.
"Прямого штрафа именно "за иностранное слово" в КоАП РФ нет. Однако если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию. В таком случае штраф для граждан и самозанятых составит от 1,5 до 2 тысяч рублей, для ИП - от 3 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей", - заключил он.
