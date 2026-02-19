https://1prime.ru/20260219/gosobligatsii-867633826.html
Вложения России в гособлигации США остались на уровне 29 миллионов долларов
Вложения России в гособлигации США остались на уровне 29 миллионов долларов - 19.02.2026, ПРАЙМ
Вложения России в гособлигации США остались на уровне 29 миллионов долларов
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь составил 29 миллионов долларов, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T09:28+0300
2026-02-19T09:28+0300
2026-02-19T09:28+0300
россия
сша
япония
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь составил 29 миллионов долларов, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за декабрь, этот портфель состоит из 21 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных. На конец ноября показатель также составлял 29 миллионов долларов, из них 22 миллионов долларов было в долгосрочных бумагах и 7 миллионов долларов - в краткосрочных. Первое место в списке крупнейших держателей долга США остается у Японии, ее вложения за месяц снизились до 1,19 триллиона долларов с 1,2 триллиона. На втором месте - Великобритания с 866 миллиардами долларов (889 миллиардов по итогам ноября). На третьем месте - Китай, который также несколько сократил объем облигаций на своем балансе - до 683,5 миллиарда с 683,9 миллиарда долларов.
сша
япония
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, япония, великобритания
РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Вложения России в гособлигации США остались на уровне 29 миллионов долларов
Вложения России в американские гособлигации в декабре остались на уровне $29 млн
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за декабрь составил 29 миллионов долларов, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за декабрь, этот портфель состоит из 21 миллиона долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов - в краткосрочных.
На конец ноября показатель также составлял 29 миллионов долларов, из них 22 миллионов долларов было в долгосрочных бумагах и 7 миллионов долларов - в краткосрочных.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США
остается у Японии
, ее вложения за месяц снизились до 1,19 триллиона долларов с 1,2 триллиона. На втором месте - Великобритания
с 866 миллиардами долларов (889 миллиардов по итогам ноября). На третьем месте - Китай
, который также несколько сократил объем облигаций на своем балансе - до 683,5 миллиарда с 683,9 миллиарда долларов.