Иена дешевеет к доллару на фоне ряда факторов - 19.02.2026, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару на фоне ряда факторов
2026-02-19T08:39+0300
2026-02-19T08:39+0300
08:39 19.02.2026
 
Иена дешевеет к доллару на фоне ряда факторов

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Иена дешевеет к доллару в четверг утром после публикации накануне протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне поддержки данными по американской экономике роста доходности казначейских облигаций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене рос до 155,18 иены с уровня прошлого закрытия в 154,8 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1789 доллара с 1,1784 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,02% - до 97,76 пункта.
"Восстановление доходности американских облигаций оказывает давление на иену", - цитирует агентство Блумберг слова главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна (Shaun Osborne).
Согласно данным ФРС США, объем промышленного производства в стране в январе увеличился на 0,7% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали роста только на 0,4%.
Также стало известно, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в декабре, выросло на 6,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,404 миллиона. Прогноз составлял 1,33 миллиона новостроек.
По мнению аналитиков Блумберга, публикация протоколов последнего заседания ФРС еще больше ослабила стоимость иены.
Несколько членов комитета отразили возможность целесообразности повышения ставки в случае, если инфляция останется выше целевого показателя центробанка в 2%. Ряд участников заседания предупредили, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в условиях высокого уровня роста цен может быть "неверно истолковано как ослабление приверженности политиков цели по инфляции в 2%", что, возможно, приведет к еще большему ускорению инфляции.
 
