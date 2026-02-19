Фондовые индексы АТР поднимаются, обновляя рекорды

https://1prime.ru/20260219/indeksy-867632949.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг утром, а индексы Австралии и Южной Кореи достигают новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 9 088,6 пункта, в ходе торгов дня его значение достигало исторически высокого уровня в 9 118,3 пункта; южнокорейский KOSPI подскакивает на 2,73%, до 5 659,19 пункта, в четверг его показатель также достиг исторически рекордного уровня - в 5 673,11 пункта. В то же время японский Nikkei 225 растёт на 0,76%, до 57 580 пунктов. В четверг в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта. Как отмечает агентство Рейтер, на рекордные показатели индексов повлияли позитивные настроения на технологических мировых рынках, последующие за новостями о многолетнем сотрудничестве между Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) и Nvidia. "Нам нужны были хорошие новости. Я думаю, что в технологическом секторе возникло общее чувство недомогания", - цитирует агентство мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

