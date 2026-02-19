Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в четверг выросли - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/indeksy-867635833.html
Фондовые индексы АТР в четверг выросли
Фондовые индексы АТР в четверг выросли - 19.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в четверг выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, а австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI обновили... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T11:09+0300
2026-02-19T11:09+0300
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
китай
гонконг
kospi
nikkei 225
shenzhen composite
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, а австралийский S&amp;P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов южнокорейский KOSPI вырос на 3,09%, до 5 677,25 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,88%, до 9 086,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,57%, до 57 467,83 пункта. В ходе торгов KOSPI обновил исторический рекорд: 5 681,65 пункта, S&amp;P/ASX 200: 9 118,3 пункта. В четверг в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта. В среду основные фондовые биржи Уолл-стрит выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,78%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Безработица в Австралии в январе осталась на уровне декабря в 4,1%, ожидался рост до 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 17,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, гонконг, kospi, nikkei 225, shenzhen composite, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, ГОНКОНГ, KOSPI, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Nasdaq Composite
11:09 19.02.2026
 
Фондовые индексы АТР в четверг выросли

Фондовые индексы АТР в четверг продемонстрировали рост

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, а австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский KOSPI вырос на 3,09%, до 5 677,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,88%, до 9 086,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,57%, до 57 467,83 пункта.
В ходе торгов KOSPI обновил исторический рекорд: 5 681,65 пункта, S&P/ASX 200: 9 118,3 пункта.
В четверг в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта.
В среду основные фондовые биржи Уолл-стрит выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,78%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Безработица в Австралии в январе осталась на уровне декабря в 4,1%, ожидался рост до 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 17,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек.
 
РынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙГОНКОНГKOSPINikkei 225Shenzhen CompositeNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала