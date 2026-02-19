https://1prime.ru/20260219/indeksy-867635833.html

Фондовые индексы АТР в четверг выросли

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали рост, а австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов южнокорейский KOSPI вырос на 3,09%, до 5 677,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,88%, до 9 086,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,57%, до 57 467,83 пункта. В ходе торгов KOSPI обновил исторический рекорд: 5 681,65 пункта, S&P/ASX 200: 9 118,3 пункта. В четверг в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта. В среду основные фондовые биржи Уолл-стрит выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,78%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Безработица в Австралии в январе осталась на уровне декабря в 4,1%, ожидался рост до 4,2%. Число занятых при этом увеличилось на 17,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 20 тысяч человек.

