Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/indeksy-867648002.html
Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики
Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики - 19.02.2026, ПРАЙМ
Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:48+0300
2026-02-19T18:48+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19% - до 49 566,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 22 738,76 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,11%, до 6 873,91 пункта. Участники рынка анализируют опубликованную ранее в четверг макроэкономическую статистику по США. Дефицит торгового баланса США в декабре увеличился на 32,6%, или на 17,3 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 70,3 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США; аналитики ожидали снижения показателя. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, согласно данным министерства труда страны, сократилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 229 тысяч - до 206 тысяч; ожидалось снижение показателя до 225 тысяч. В пятницу эксперты ожидают публикации данных о ВВП США в четвёртом квартале. Согласно прогнозу, показатель за указанный период увеличился на 3% в пересчёте на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами. Также ожидаются данные о доходах и расходах населения США, которые, по прогнозу, увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.
https://1prime.ru/20260219/zoloto-867647134.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
18:48 19.02.2026
 
Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19% - до 49 566,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 22 738,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 873,91 пункта.
Участники рынка анализируют опубликованную ранее в четверг макроэкономическую статистику по США.
Дефицит торгового баланса США в декабре увеличился на 32,6%, или на 17,3 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 70,3 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США; аналитики ожидали снижения показателя.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, согласно данным министерства труда страны, сократилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 229 тысяч - до 206 тысяч; ожидалось снижение показателя до 225 тысяч.
В пятницу эксперты ожидают публикации данных о ВВП США в четвёртом квартале. Согласно прогнозу, показатель за указанный период увеличился на 3% в пересчёте на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами. Также ожидаются данные о доходах и расходах населения США, которые, по прогнозу, увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Золото дорожает на фоне ситуации вокруг Ирана
18:03
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала