Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики

2026-02-19T18:48+0300
2026-02-19T18:48+0300
2026-02-19T18:48+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19% - до 49 566,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 22 738,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 873,91 пункта. Участники рынка анализируют опубликованную ранее в четверг макроэкономическую статистику по США. Дефицит торгового баланса США в декабре увеличился на 32,6%, или на 17,3 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 70,3 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США; аналитики ожидали снижения показателя. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, согласно данным министерства труда страны, сократилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 229 тысяч - до 206 тысяч; ожидалось снижение показателя до 225 тысяч. В пятницу эксперты ожидают публикации данных о ВВП США в четвёртом квартале. Согласно прогнозу, показатель за указанный период увеличился на 3% в пересчёте на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами. Также ожидаются данные о доходах и расходах населения США, которые, по прогнозу, увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.
