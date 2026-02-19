https://1prime.ru/20260219/indeksy-867648002.html

Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики

Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики - 19.02.2026, ПРАЙМ

Биржи США снижаются после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T18:48+0300

2026-02-19T18:48+0300

2026-02-19T18:48+0300

экономика

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются после выхода внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19% - до 49 566,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 22 738,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 873,91 пункта. Участники рынка анализируют опубликованную ранее в четверг макроэкономическую статистику по США. Дефицит торгового баланса США в декабре увеличился на 32,6%, или на 17,3 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 70,3 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США; аналитики ожидали снижения показателя. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, согласно данным министерства труда страны, сократилось на 23 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 229 тысяч - до 206 тысяч; ожидалось снижение показателя до 225 тысяч. В пятницу эксперты ожидают публикации данных о ВВП США в четвёртом квартале. Согласно прогнозу, показатель за указанный период увеличился на 3% в пересчёте на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами. Также ожидаются данные о доходах и расходах населения США, которые, по прогнозу, увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.

https://1prime.ru/20260219/zoloto-867647134.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite