Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/investitsii-867641663.html
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России
Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:19+0300
2026-02-19T15:19+0300
россия
финансы
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. На Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса (НРБ) он привел итоги традиционного опроса представителей российского бизнеса, в котором приняли участие более 400 человек. "Следующий вопрос был … что нужно, чтобы вы возобновили инвестиции? Здесь единодушие, так сказать, проявили наши респонденты. Топ-3 условия. Первое – снижение ключевой ставки. Этот фактор назвали 30% опрошенных", - сказал Шохин. По его словам, в прошлом году значение данного пункта было около 28%. Таким образом, "несколько усилилось влияние этого фактора", отметил глава РСПП. "Снижение налоговой нагрузки - 12%. Снижение геополитических рисков - 11%. Здесь интересен как раз тот факт, что внешние санкции и угрозы, мы знаем, сейчас 20-й пакет санкций включает и санкции против целого ряда региональных банков, не менее 20 могут попасть, но тем не менее внутренние факторы - ставка и налоги - оказываются более чувствительными, чем достаточно жесткие санкции и ограничения", - заключил он. Кроме того, по данным опроса, 64% представителей бизнеса отметили снижение доступности финансовых ресурсов, а 81% - замедлили или остановили инвестиционные проекты. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, александр шохин, рспп
РОССИЯ, Финансы, Александр Шохин, РСПП
15:19 19.02.2026
 
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России

Шохин назвал снижение ключевой ставки условием возобновления инвестиций в России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
На Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса (НРБ) он привел итоги традиционного опроса представителей российского бизнеса, в котором приняли участие более 400 человек.
"Следующий вопрос был … что нужно, чтобы вы возобновили инвестиции? Здесь единодушие, так сказать, проявили наши респонденты. Топ-3 условия. Первое – снижение ключевой ставки. Этот фактор назвали 30% опрошенных", - сказал Шохин.
По его словам, в прошлом году значение данного пункта было около 28%. Таким образом, "несколько усилилось влияние этого фактора", отметил глава РСПП.
"Снижение налоговой нагрузки - 12%. Снижение геополитических рисков - 11%. Здесь интересен как раз тот факт, что внешние санкции и угрозы, мы знаем, сейчас 20-й пакет санкций включает и санкции против целого ряда региональных банков, не менее 20 могут попасть, но тем не менее внутренние факторы - ставка и налоги - оказываются более чувствительными, чем достаточно жесткие санкции и ограничения", - заключил он.
Кроме того, по данным опроса, 64% представителей бизнеса отметили снижение доступности финансовых ресурсов, а 81% - замедлили или остановили инвестиционные проекты.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
 
РОССИЯФинансыАлександр ШохинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала