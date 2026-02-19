https://1prime.ru/20260219/investitsii-867641663.html

Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России

Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России - 19.02.2026, ПРАЙМ

Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России

Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T15:19+0300

2026-02-19T15:19+0300

2026-02-19T15:19+0300

россия

финансы

александр шохин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. На Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса (НРБ) он привел итоги традиционного опроса представителей российского бизнеса, в котором приняли участие более 400 человек. "Следующий вопрос был … что нужно, чтобы вы возобновили инвестиции? Здесь единодушие, так сказать, проявили наши респонденты. Топ-3 условия. Первое – снижение ключевой ставки. Этот фактор назвали 30% опрошенных", - сказал Шохин. По его словам, в прошлом году значение данного пункта было около 28%. Таким образом, "несколько усилилось влияние этого фактора", отметил глава РСПП. "Снижение налоговой нагрузки - 12%. Снижение геополитических рисков - 11%. Здесь интересен как раз тот факт, что внешние санкции и угрозы, мы знаем, сейчас 20-й пакет санкций включает и санкции против целого ряда региональных банков, не менее 20 могут попасть, но тем не менее внутренние факторы - ставка и налоги - оказываются более чувствительными, чем достаточно жесткие санкции и ограничения", - заключил он. Кроме того, по данным опроса, 64% представителей бизнеса отметили снижение доступности финансовых ресурсов, а 81% - замедлили или остановили инвестиционные проекты. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, александр шохин, рспп