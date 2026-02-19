https://1prime.ru/20260219/investitsii-867641663.html
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России
Шохин назвал ключевые факторы для возобновления инвестиций в России
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки, налоговой нагрузки и геополитических рисков являются ключевыми факторами для возобновления инвестиций в России, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. На Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса (НРБ) он привел итоги традиционного опроса представителей российского бизнеса, в котором приняли участие более 400 человек. "Следующий вопрос был … что нужно, чтобы вы возобновили инвестиции? Здесь единодушие, так сказать, проявили наши респонденты. Топ-3 условия. Первое – снижение ключевой ставки. Этот фактор назвали 30% опрошенных", - сказал Шохин. По его словам, в прошлом году значение данного пункта было около 28%. Таким образом, "несколько усилилось влияние этого фактора", отметил глава РСПП. "Снижение налоговой нагрузки - 12%. Снижение геополитических рисков - 11%. Здесь интересен как раз тот факт, что внешние санкции и угрозы, мы знаем, сейчас 20-й пакет санкций включает и санкции против целого ряда региональных банков, не менее 20 могут попасть, но тем не менее внутренние факторы - ставка и налоги - оказываются более чувствительными, чем достаточно жесткие санкции и ограничения", - заключил он. Кроме того, по данным опроса, 64% представителей бизнеса отметили снижение доступности финансовых ресурсов, а 81% - замедлили или остановили инвестиционные проекты. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
