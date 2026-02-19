Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/jandeks-867632289.html
В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада
В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада - 19.02.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада
Чтобы не опоздать на работу, в аэропорт или на важную встречу в Москве из-за снегопада, лучше, по возможности, избегать передвижений в час пик и использовать... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T07:16+0300
2026-02-19T07:16+0300
бизнес
россия
москва
яндекс go
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632289.jpg?1771474586
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Чтобы не опоздать на работу, в аэропорт или на важную встречу в Москве из-за снегопада, лучше, по возможности, избегать передвижений в час пик и использовать комбинированные маршруты, рассказали РИА Новости в "Яндекс Go". "Чтобы не опоздать, аналитики "Яндекс Go" рекомендуют придерживаться следующих правил: первое - по возможности сдвигать поездки на менее загруженное время, обходя часы пик с 07.00 до 9.30 и в период с 17.00 до 20.00", - советуют в "Яндексе". Также москвичам рекомендовали использовать комбинированные маршруты, например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок проехать на такси. При этом в период снегопада необходимо закладывать больше времени на дорогу, особенно в тех случаях, когда поездка привязана к вылету из аэропорта, важной встрече или отправлению поезда. В "Яндекс Go" предупредили, что утром в четверг время поездки на такси по Москве может увеличиться в среднем на 30%, а поездка с окраин города до транспортных узлов может занять даже в 2-3 раза больше времени.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, яндекс go, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс Go, Яндекс
07:16 19.02.2026
 
В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада

"Яндекс Go": чтобы не опоздать на работу, лучше избегать передвижений в час пик

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Чтобы не опоздать на работу, в аэропорт или на важную встречу в Москве из-за снегопада, лучше, по возможности, избегать передвижений в час пик и использовать комбинированные маршруты, рассказали РИА Новости в "Яндекс Go".
"Чтобы не опоздать, аналитики "Яндекс Go" рекомендуют придерживаться следующих правил: первое - по возможности сдвигать поездки на менее загруженное время, обходя часы пик с 07.00 до 9.30 и в период с 17.00 до 20.00", - советуют в "Яндексе".
Также москвичам рекомендовали использовать комбинированные маршруты, например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок проехать на такси.
При этом в период снегопада необходимо закладывать больше времени на дорогу, особенно в тех случаях, когда поездка привязана к вылету из аэропорта, важной встрече или отправлению поезда.
В "Яндекс Go" предупредили, что утром в четверг время поездки на такси по Москве может увеличиться в среднем на 30%, а поездка с окраин города до транспортных узлов может занять даже в 2-3 раза больше времени.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЯндекс GoЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала