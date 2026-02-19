https://1prime.ru/20260219/jandeks-867632289.html

В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада

В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада - 19.02.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс Go" рассказали, как не опоздать из-за снегопада

Чтобы не опоздать на работу, в аэропорт или на важную встречу в Москве из-за снегопада, лучше, по возможности, избегать передвижений в час пик и использовать... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T07:16+0300

2026-02-19T07:16+0300

2026-02-19T07:16+0300

бизнес

россия

москва

яндекс go

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632289.jpg?1771474586

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Чтобы не опоздать на работу, в аэропорт или на важную встречу в Москве из-за снегопада, лучше, по возможности, избегать передвижений в час пик и использовать комбинированные маршруты, рассказали РИА Новости в "Яндекс Go". "Чтобы не опоздать, аналитики "Яндекс Go" рекомендуют придерживаться следующих правил: первое - по возможности сдвигать поездки на менее загруженное время, обходя часы пик с 07.00 до 9.30 и в период с 17.00 до 20.00", - советуют в "Яндексе". Также москвичам рекомендовали использовать комбинированные маршруты, например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок проехать на такси. При этом в период снегопада необходимо закладывать больше времени на дорогу, особенно в тех случаях, когда поездка привязана к вылету из аэропорта, важной встрече или отправлению поезда. В "Яндекс Go" предупредили, что утром в четверг время поездки на такси по Москве может увеличиться в среднем на 30%, а поездка с окраин города до транспортных узлов может занять даже в 2-3 раза больше времени.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, яндекс go, яндекс