Johnson & Johnson планирует продать ортопедическое подразделение

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), один из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, готовится к потенциальной продаже ортопедического подразделения DePuy Synthes, которое может быть оценено в более чем 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. DePuy Synthes занимается производством протезами для замены тазобедренных и коленных суставов. Johnson & Johnson в октябре прошлого года объявила о планах отделить медленно растущее ортопедическое подразделение от остальной компании в течение 18-24 месяцев. "Подразделение, известное как DePuy Synthes, может быть оценено в более чем 20 миллиардов долларов при продаже", - пишет агентство. Как сообщили источники Блумберга, компания собирает документы и финансовую отчетность ортопедического подразделения перед встречей с потенциальными покупателями, которая состоится в ближайшие недели. По их данным, несколько крупных частных инвестиционных компаний рассматривают возможность объединения для потенциального выкупа DePuy Synthes. Агентство отмечает, что обсуждения находятся на ранней стадии, и нет гарантий, что они приведут к продаже бизнеса. Johnson & Johnson - американский производитель товаров для здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более чем 138 тысяч сотрудников.
