Юрист рассказал о штрафах за нецензурную речь в интернете

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Штраф до 100 тысяч рублей грозит россиянам за нецензурную речь в интернете, а при повторном нарушении - до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. "Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" - гражданину грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. При этом за повторное нарушение, добавил Макаров, сумма штрафа вырастет уже до 200 тысяч рублей, за два и более - до 300 тысяч рублей.

