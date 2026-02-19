Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России - 19.02.2026
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России
Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". "Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.В документе заявлено, что установление мира на Украине невозможно без участия Европейского союза в переговорах и учета его позиций. "Это очень максималистский взгляд ЕС на то, что должна сделать Россия", — говорится в материале.Также в документе прописана необходимость возмещения ущерба, нанесенного Украине, европейским странам и компаниям. Кроме этого, указано требование запретить присутствие российских военных в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении. Отмечено, что обсуждение документа состоится на заседании министров иностранных дел объединения 23 февраля в Брюсселе. На прошлой неделе Каллас объявила о подготовке перечня уступок, которых ЕС ожидает от России для решения украинского вопроса. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инициатива главы европейской дипломатии демонстрирует стремление евробюрократии удерживать конфликт любой ценой. По ее словам, Россия пока не разглашает свои планы в отношении данного списка.
17:43 19.02.2026
 
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России

Каллас разослала в ЕС документ с требованиями к России по Украине

Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua".
"Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
"Сторожевая собака". На Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России
Вчера, 23:52
В документе заявлено, что установление мира на Украине невозможно без участия Европейского союза в переговорах и учета его позиций.
"Это очень максималистский взгляд ЕС на то, что должна сделать Россия", — говорится в материале.
Также в документе прописана необходимость возмещения ущерба, нанесенного Украине, европейским странам и компаниям. Кроме этого, указано требование запретить присутствие российских военных в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
"Из-за этой дурочки": на Западе ополчились на Каю Каллас за слова о России
17 февраля, 05:57
Отмечено, что обсуждение документа состоится на заседании министров иностранных дел объединения 23 февраля в Брюсселе.
На прошлой неделе Каллас объявила о подготовке перечня уступок, которых ЕС ожидает от России для решения украинского вопроса.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инициатива главы европейской дипломатии демонстрирует стремление евробюрократии удерживать конфликт любой ценой. По ее словам, Россия пока не разглашает свои планы в отношении данного списка.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России
17 февраля, 23:27
 
РОССИЯ УКРАИНА Кая Каллас ЕС МИД РФ Мария Захарова БЕЛОРУССИЯ МОЛДАВИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала