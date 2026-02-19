Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России

https://1prime.ru/20260219/kallas-867645781.html

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". "Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.В документе заявлено, что установление мира на Украине невозможно без участия Европейского союза в переговорах и учета его позиций. "Это очень максималистский взгляд ЕС на то, что должна сделать Россия", — говорится в материале.Также в документе прописана необходимость возмещения ущерба, нанесенного Украине, европейским странам и компаниям. Кроме этого, указано требование запретить присутствие российских военных в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении. Отмечено, что обсуждение документа состоится на заседании министров иностранных дел объединения 23 февраля в Брюсселе. На прошлой неделе Каллас объявила о подготовке перечня уступок, которых ЕС ожидает от России для решения украинского вопроса. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инициатива главы европейской дипломатии демонстрирует стремление евробюрократии удерживать конфликт любой ценой. По ее словам, Россия пока не разглашает свои планы в отношении данного списка.

