https://1prime.ru/20260219/kallas-867645781.html
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России
Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:43+0300
2026-02-19T17:43+0300
2026-02-19T17:43+0300
россия
украина
кая каллас
ес
мид рф
мария захарова
белоруссия
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас представила странам ЕС документ с требованиями России относительно Украины, сообщает "Страна.ua". "Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.В документе заявлено, что установление мира на Украине невозможно без участия Европейского союза в переговорах и учета его позиций. "Это очень максималистский взгляд ЕС на то, что должна сделать Россия", — говорится в материале.Также в документе прописана необходимость возмещения ущерба, нанесенного Украине, европейским странам и компаниям. Кроме этого, указано требование запретить присутствие российских военных в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении. Отмечено, что обсуждение документа состоится на заседании министров иностранных дел объединения 23 февраля в Брюсселе. На прошлой неделе Каллас объявила о подготовке перечня уступок, которых ЕС ожидает от России для решения украинского вопроса. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инициатива главы европейской дипломатии демонстрирует стремление евробюрократии удерживать конфликт любой ценой. По ее словам, Россия пока не разглашает свои планы в отношении данного списка.
https://1prime.ru/20260218/kallas-867626802.html
https://1prime.ru/20260217/kallas-867552718.html
https://1prime.ru/20260217/es-867588189.html
украина
белоруссия
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, кая каллас, ес, мид рф, мария захарова, белоруссия, молдавия
РОССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, МИД РФ, Мария Захарова, БЕЛОРУССИЯ, МОЛДАВИЯ
Каллас представила странам ЕС список с дерзкими требованиями к России
Каллас разослала в ЕС документ с требованиями к России по Украине