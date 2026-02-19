Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США - 19.02.2026
Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США
ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса. "Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чём мы говорили с послом Хакаби", — передает таблоид слова Карлсона после инцидента. "Это было очень странно. Сейчас мы уже покинули страну", - добавил журналист. Ранее в феврале Карлсон обвинил Хакаби в том, что он не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который знаком с Карлсоном уже много лет и ранее работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль для обсуждения вопросов рамках личной беседы. В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.  
Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США

