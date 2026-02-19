https://1prime.ru/20260219/karlson-867627162.html

Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США

Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США - 19.02.2026, ПРАЙМ

Такер Карлсон рассказал о задержании после интервью с послом США

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T00:01+0300

2026-02-19T00:01+0300

2026-02-19T00:01+0300

общество

бизнес

мировая экономика

израиль

сша

тель-авив

такер карлсон

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627162.jpg?1771448489

ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса. "Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чём мы говорили с послом Хакаби", — передает таблоид слова Карлсона после инцидента. "Это было очень странно. Сейчас мы уже покинули страну", - добавил журналист. Ранее в феврале Карлсон обвинил Хакаби в том, что он не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который знаком с Карлсоном уже много лет и ранее работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль для обсуждения вопросов рамках личной беседы. В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.

израиль

сша

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, мировая экономика, израиль, сша, тель-авив, такер карлсон, fox news