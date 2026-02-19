Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали, как будет работать реестр банковских карт - 19.02.2026
Банк России
В ЦБ рассказали, как будет работать реестр банковских карт
В ЦБ рассказали, как будет работать реестр банковских карт - 19.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, как будет работать реестр банковских карт
Реестр банковских карт не будет содержать персональную информацию о владельцах платежных средств, сообщила директор департамента национальной платежной системы... | 19.02.2026, ПРАЙМ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Реестр банковских карт не будет содержать персональную информацию о владельцах платежных средств, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Дело все в том, что реестр карт, его предназначение - именно количественный показатель контролировать, когда параметры карт введены. Там не предполагается какой-то детальной персональной информации. Поэтому даже банки будут получать информацию в формате да-нет. Без вот этой детальности", - сказала она журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях. Также в феврале этого года Банк России сообщал РИА Новости, что в рамках проекта Антифрод 2.0 прорабатывается создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, прокомментировали в ЦБ.
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия
21:04 19.02.2026
 
В ЦБ рассказали, как будет работать реестр банковских карт

Центробанк: реестр банковских карт не будет содержать персональную информацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Реестр банковских карт не будет содержать персональную информацию о владельцах платежных средств, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Дело все в том, что реестр карт, его предназначение - именно количественный показатель контролировать, когда параметры карт введены. Там не предполагается какой-то детальной персональной информации. Поэтому даже банки будут получать информацию в формате да-нет. Без вот этой детальности", - сказала она журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
В ноябре прошлого года в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров говорил, что ЦБ и банки работают над созданием единого реестра платежных карт - чтобы банк при обращении человека за новой картой видел, сколько у него карт в других кредитных организациях.
Также в феврале этого года Банк России сообщал РИА Новости, что в рамках проекта Антифрод 2.0 прорабатывается создание такого реестра, сроки его запуска и необходимые изменения законодательства. Централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках, прокомментировали в ЦБ.
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах
Вчера, 17:06
 
