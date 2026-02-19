https://1prime.ru/20260219/kazino-867632794.html

Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России, пишут СМИ

Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России, пишут СМИ - 19.02.2026, ПРАЙМ

Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России, пишут СМИ

19.02.2026

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По данным газеты "Известия", дочь бывшего генерал-майора ВСУ Усмана Уразова, Оксана Уразова, может зарабатывать крупные суммы в России через незаконные онлайн-казино. Согласно информации источников издания, Уразова управляет сетью онлайн-площадок СatAffs, включающей множество других платформ. При этом финансовые операции осуществляются через теневые платежные системы. "По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ", — цитирует газета владельца Telegram-канала BadBank, который занимается выявлением теневых эквайринговых схем. На данный момент в России деятельность онлайн-казино запрещена, и проводить азартные игры легально могут только лицензированные букмекеры и тотализаторы. Минфин оценивает объем легального рынка азартных игр за 2024 год в 1,7 триллиона рублей, тогда как нелегальный рынок, по оценкам, составляет 3 триллиона рублей ежегодно при функционировании приблизительно ста онлайн-казино.

