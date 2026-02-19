Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.02.2026
Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России, пишут СМИ
в мире
снг
минфин
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По данным газеты "Известия", дочь бывшего генерал-майора ВСУ Усмана Уразова, Оксана Уразова, может зарабатывать крупные суммы в России через незаконные онлайн-казино. Согласно информации источников издания, Уразова управляет сетью онлайн-площадок СatAffs, включающей множество других платформ. При этом финансовые операции осуществляются через теневые платежные системы. "По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ", — цитирует газета владельца Telegram-канала BadBank, который занимается выявлением теневых эквайринговых схем. На данный момент в России деятельность онлайн-казино запрещена, и проводить азартные игры легально могут только лицензированные букмекеры и тотализаторы. Минфин оценивает объем легального рынка азартных игр за 2024 год в 1,7 триллиона рублей, тогда как нелегальный рынок, по оценкам, составляет 3 триллиона рублей ежегодно при функционировании приблизительно ста онлайн-казино.
1920
1920
true
В мире, СНГ, Минфин
07:53 19.02.2026
 
Дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России, пишут СМИ

Рулетка в казино
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По данным газеты "Известия", дочь бывшего генерал-майора ВСУ Усмана Уразова, Оксана Уразова, может зарабатывать крупные суммы в России через незаконные онлайн-казино.
Согласно информации источников издания, Уразова управляет сетью онлайн-площадок СatAffs, включающей множество других платформ. При этом финансовые операции осуществляются через теневые платежные системы.
"По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ", — цитирует газета владельца Telegram-канала BadBank, который занимается выявлением теневых эквайринговых схем.
На данный момент в России деятельность онлайн-казино запрещена, и проводить азартные игры легально могут только лицензированные букмекеры и тотализаторы. Минфин оценивает объем легального рынка азартных игр за 2024 год в 1,7 триллиона рублей, тогда как нелегальный рынок, по оценкам, составляет 3 триллиона рублей ежегодно при функционировании приблизительно ста онлайн-казино.
 
