https://1prime.ru/20260219/kreditovanie-867648164.html
ЦБ заявил о снижении кредитования экономики в России
ЦБ заявил о снижении кредитования экономики в России - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о снижении кредитования экономики в России
Кредитование экономики в январе по сравнению с декабрем уменьшилось на 0,5%, сообщает Банк России. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:51+0300
2026-02-19T18:51+0300
2026-02-19T18:51+0300
банк россии
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Кредитование экономики в январе по сравнению с декабрем уменьшилось на 0,5%, сообщает Банк России. "В январе 2026 года на кредитном рынке наблюдалось сезонное ослабление активности: за месяц требования к экономике уменьшились на 0,5% после сокращения на 0,4% в декабре", - говорится в материалах регулятора. Также отмечается, что годовой темп прироста требований к экономике сложился вблизи уровня прошлого месяца и составил 9,4%.
https://1prime.ru/20260218/vklad-867532710.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, банк Россия
ЦБ заявил о снижении кредитования экономики в России
Банк России: кредитование экономики в январе по сравнению с декабрем уменьшилось на 0,5%