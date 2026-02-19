https://1prime.ru/20260219/likhachev-867647661.html
Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние
Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "(Имеет место - ред.) возрастающая активность в этом году в акватории СМП. Примерно в 1,5 раза выросло количество судорейсов за прошедшие месяцы 2026 года по отношению к 2025 году. И вот сейчас в моменте, на эту минуту перевезено почти на 25% больше грузов, чем за соответствующий период года предыдущего", - сказал он журналистам. Лихачев в четверг в Санкт-Петербурге принял участие в совещании под руководством главы Минтранса Андрея Никитина по обсуждению ледовой обстановки на Балтике. "Росатом" по просьбе Минтранса РФ направил в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива и возникновения угрозы судоходству. Как отметил глава "Росатома" в ходе совещания, универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 будет работать в порту Приморск Ленинградской области, обеспечивая проводку танкеров большого водоизмещения. Он добавил также, что на СМП продолжает работать группировка атомных ледоколов "Росатома", и все запланированные проводки судов будут полностью выполнены.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"(Имеет место - ред.) возрастающая активность в этом году в акватории СМП. Примерно в 1,5 раза выросло количество судорейсов за прошедшие месяцы 2026 года по отношению к 2025 году. И вот сейчас в моменте, на эту минуту перевезено почти на 25% больше грузов, чем за соответствующий период года предыдущего", - сказал он журналистам.
Лихачев
в четверг в Санкт-Петербурге
принял участие в совещании под руководством главы Минтранса Андрея Никитина по обсуждению ледовой обстановки на Балтике. "Росатом
" по просьбе Минтранса РФ
направил в Финский залив
атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива и возникновения угрозы судоходству.
Как отметил глава "Росатома" в ходе совещания, универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 будет работать в порту Приморск Ленинградской области
, обеспечивая проводку танкеров большого водоизмещения.
Он добавил также, что на СМП продолжает работать группировка атомных ледоколов "Росатома", и все запланированные проводки судов будут полностью выполнены.
Объем перевозок по Севморпути превысил план, заявил Никитин