Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "(Имеет место - ред.) возрастающая активность в этом году в акватории СМП. Примерно в 1,5 раза выросло количество судорейсов за прошедшие месяцы 2026 года по отношению к 2025 году. И вот сейчас в моменте, на эту минуту перевезено почти на 25% больше грузов, чем за соответствующий период года предыдущего", - сказал он журналистам. Лихачев в четверг в Санкт-Петербурге принял участие в совещании под руководством главы Минтранса Андрея Никитина по обсуждению ледовой обстановки на Балтике. "Росатом" по просьбе Минтранса РФ направил в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива и возникновения угрозы судоходству. Как отметил глава "Росатома" в ходе совещания, универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 будет работать в порту Приморск Ленинградской области, обеспечивая проводку танкеров большого водоизмещения. Он добавил также, что на СМП продолжает работать группировка атомных ледоколов "Росатома", и все запланированные проводки судов будут полностью выполнены.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Финский залив, Алексей Лихачев, Росатом
18:29 19.02.2026 (обновлено: 18:36 19.02.2026)
 
Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние

Лихачев: грузоперевозки по Северному морскому пути в этом году выросли почти на четверть

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"(Имеет место - ред.) возрастающая активность в этом году в акватории СМП. Примерно в 1,5 раза выросло количество судорейсов за прошедшие месяцы 2026 года по отношению к 2025 году. И вот сейчас в моменте, на эту минуту перевезено почти на 25% больше грузов, чем за соответствующий период года предыдущего", - сказал он журналистам.
Лихачев в четверг в Санкт-Петербурге принял участие в совещании под руководством главы Минтранса Андрея Никитина по обсуждению ледовой обстановки на Балтике. "Росатом" по просьбе Минтранса РФ направил в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива и возникновения угрозы судоходству.
Как отметил глава "Росатома" в ходе совещания, универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 будет работать в порту Приморск Ленинградской области, обеспечивая проводку танкеров большого водоизмещения.
Он добавил также, что на СМП продолжает работать группировка атомных ледоколов "Росатома", и все запланированные проводки судов будут полностью выполнены.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Объем перевозок по Севморпути превысил план, заявил Никитин
17 февраля, 17:26
 
Экономика Бизнес РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РФ Финский залив Алексей Лихачев Росатом
 
 
