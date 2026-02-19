https://1prime.ru/20260219/likhachev-867647661.html

Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние

Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние - 19.02.2026, ПРАЙМ

Грузоперевозки по Севморпути почти на четверть превысили прошлогодние

Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T18:29+0300

2026-02-19T18:29+0300

2026-02-19T18:36+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

рф

финский залив

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) на текущий момент почти на четверть превышают аналогичный показатель прошлого года, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "(Имеет место - ред.) возрастающая активность в этом году в акватории СМП. Примерно в 1,5 раза выросло количество судорейсов за прошедшие месяцы 2026 года по отношению к 2025 году. И вот сейчас в моменте, на эту минуту перевезено почти на 25% больше грузов, чем за соответствующий период года предыдущего", - сказал он журналистам. Лихачев в четверг в Санкт-Петербурге принял участие в совещании под руководством главы Минтранса Андрея Никитина по обсуждению ледовой обстановки на Балтике. "Росатом" по просьбе Минтранса РФ направил в Финский залив атомный ледокол "Сибирь" для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива и возникновения угрозы судоходству. Как отметил глава "Росатома" в ходе совещания, универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 будет работать в порту Приморск Ленинградской области, обеспечивая проводку танкеров большого водоизмещения. Он добавил также, что на СМП продолжает работать группировка атомных ледоколов "Росатома", и все запланированные проводки судов будут полностью выполнены.

https://1prime.ru/20260217/sevmorput-867579230.html

санкт-петербург

рф

финский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, рф, финский залив, алексей лихачев, росатом