https://1prime.ru/20260219/lopaty-867649946.html

Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах

Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах - 19.02.2026, ПРАЙМ

Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах

Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах, сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу Wildberries. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T19:47+0300

2026-02-19T19:47+0300

2026-02-19T19:47+0300

экономика

бизнес

россия

москва

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866323858_0:244:2727:1777_1920x0_80_0_0_1926a41f91773570f4d4c75fab17dec9.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах, сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу Wildberries. "19 февраля Москву накрыл циклон "Валли", ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду", - рассказали "Газете.ru" в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли. При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад - когда начались сильные снегопады, добавляет издание. "Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились - жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров", - сказали "Газете.ru" в Wildberries.

https://1prime.ru/20260219/dostavka-867635070.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, wildberries