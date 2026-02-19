Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах - 19.02.2026
Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах
Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах, сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу Wildberries. "19 февраля Москву накрыл циклон "Валли", ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду", - рассказали "Газете.ru" в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли. При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад - когда начались сильные снегопады, добавляет издание. "Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились - жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров", - сказали "Газете.ru" в Wildberries.
19:47 19.02.2026
 
Россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах

Wildberries: на фоне снегопадов россияне стали покупать больше лопат на маркетплейсах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаботники коммунальных служб убирают снег после снегопада в Москве
Работники коммунальных служб убирают снег после снегопада в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Работники коммунальных служб убирают снег после снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне на фоне снегопадов стали покупать больше лопат на маркетплейсах, сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
"19 февраля Москву накрыл циклон "Валли", ставший самым мощным за эту зиму. Москвичи активно подготовились к обещанному снегопаду", - рассказали "Газете.ru" в пресс-службе Wildberries. Отмечается, что продажи уборочного оборудования в преддверии циклона выросли.
При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад - когда начались сильные снегопады, добавляет издание.
"Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились - жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров", - сказали "Газете.ru" в Wildberries.
Заголовок открываемого материала