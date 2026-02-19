Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки
Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки - 19.02.2026, ПРАЙМ
Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах,... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T16:45+0300
2026-02-19T16:45+0300
общество
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, следует из материалов к переговорам. Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ. "Планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в политической и торгово-экономической сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем", - следует из материалов, предоставленных пресс-службой Кремля. В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
16:45 19.02.2026
 
Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки

Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки в политике и экономике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, следует из материалов к переговорам.
Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ.
"Планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в политической и торгово-экономической сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем", - следует из материалов, предоставленных пресс-службой Кремля.
В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
