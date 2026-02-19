Путин и лидер Мадагаскара обсудили вопросы двусторонней повестки

https://1prime.ru/20260219/madagaskar-867643427.html
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, следует из материалов к переговорам. Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ. "Планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в политической и торгово-экономической сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем", - следует из материалов, предоставленных пресс-службой Кремля. В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
