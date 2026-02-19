Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок - 19.02.2026
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок
Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис... | 19.02.2026, ПРАЙМ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - ПРАЙМ. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Мантуров в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
бизнес, россия, рф, свердловская область, москва, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Свердловская область, МОСКВА, Денис Мантуров
15:04 19.02.2026
 
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок

Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно влиять на отечественный рынок

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - ПРАЙМ. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
 
БизнесРОССИЯРФСвердловская областьМОСКВАДенис Мантуров
 
 
