Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - ПРАЙМ. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Мантуров в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок
