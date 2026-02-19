https://1prime.ru/20260219/manturov-867641148.html

Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на рынок

2026-02-19T15:04+0300

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - ПРАЙМ. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Мантуров в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".

