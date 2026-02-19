https://1prime.ru/20260219/med-867635389.html
Медь дешевеет в четверг после роста днем ранее
Медь дешевеет в четверг после роста днем ранее - 19.02.2026, ПРАЙМ
Медь дешевеет в четверг после роста днем ранее
Стоимость меди сокращается в четверг после заметного роста более чем на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T10:15+0300
2026-02-19T10:15+0300
2026-02-19T10:15+0300
рынок
торги
сша
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди сокращается в четверг после заметного роста более чем на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex слабо снижался в цене на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 5,7995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,31%, до 12 911,5 доллара, алюминия - на 1,78%, до 3 089 долларов, стоимость цинка - на 2,09%, до 3 353,5 доллара. Мировые инвесторы оценивают статистику из США, опубликованную в среду. Объем промышленного производства в стране в январе увеличился на 0,7% к предшествовавшему месяцу, согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала недели торги в Китае, крупнейшем потребителе меди, не проводятся в связи с продолжительными выходными по случаю празднования Нового года. Следовательно, спрос на металл ограничен, что может отражаться на котировках. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, китай, comex
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Comex
Медь дешевеет в четверг после роста днем ранее
Биржевая цена меди снижается после роста более чем на 2% днем ранее
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди сокращается в четверг после заметного роста более чем на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
слабо снижался в цене на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 5,7995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,31%, до 12 911,5 доллара, алюминия - на 1,78%, до 3 089 долларов, стоимость цинка - на 2,09%, до 3 353,5 доллара.
Мировые инвесторы оценивают статистику из США
, опубликованную в среду. Объем промышленного производства в стране в январе увеличился на 0,7% к предшествовавшему месяцу, согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США.
С начала недели торги в Китае
, крупнейшем потребителе меди, не проводятся в связи с продолжительными выходными по случаю празднования Нового года. Следовательно, спрос на металл ограничен, что может отражаться на котировках.
Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.