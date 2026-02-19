https://1prime.ru/20260219/med-867635389.html

Медь дешевеет в четверг после роста днем ранее

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди сокращается в четверг после заметного роста более чем на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex слабо снижался в цене на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 5,7995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,31%, до 12 911,5 доллара, алюминия - на 1,78%, до 3 089 долларов, стоимость цинка - на 2,09%, до 3 353,5 доллара. Мировые инвесторы оценивают статистику из США, опубликованную в среду. Объем промышленного производства в стране в январе увеличился на 0,7% к предшествовавшему месяцу, согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала недели торги в Китае, крупнейшем потребителе меди, не проводятся в связи с продолжительными выходными по случаю празднования Нового года. Следовательно, спрос на металл ограничен, что может отражаться на котировках. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.

