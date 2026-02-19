Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/medvedev-867640988.html
Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев
Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев - 19.02.2026, ПРАЙМ
Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 19 фев - РИА Новости. Вокруг России, по сути, развернута блокада, страна вынуждена многое создавать иногда "на коленке", но... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:03+0300
2026-02-19T15:03+0300
россия
общество
рф
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_5efc8dbb5d70a9f3f15034e22f8895a7.jpg
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 19 фев - РИА Новости. Вокруг России, по сути, развернута блокада, страна вынуждена многое создавать иногда "на коленке", но это поможет в будущем, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже "на коленке", но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/32/843143291_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6aa28889e64362191071ddd30d0be1dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, дмитрий медведев, единая россия
РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
15:03 19.02.2026
 
Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев

Медведев: РФ вынуждена многое создавать сама из-за блокады, но это поможет в будущем

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 19 фев - РИА Новости. Вокруг России, по сути, развернута блокада, страна вынуждена многое создавать иногда "на коленке", но это поможет в будущем, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже "на коленке", но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
 
РОССИЯОбществоРФДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала