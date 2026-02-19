Вокруг России развернули блокада, но это поможет в будущем, заявил Медведев

https://1prime.ru/20260219/medvedev-867640988.html
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 19 фев - РИА Новости. Вокруг России, по сути, развернута блокада, страна вынуждена многое создавать иногда "на коленке", но это поможет в будущем, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже "на коленке", но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
