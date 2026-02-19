https://1prime.ru/20260219/medvedev-867650651.html
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". | 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собираются поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Хорошее предприятие", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
