Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы" - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/medvedev-867650651.html
Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы"
Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы" - 19.02.2026, ПРАЙМ
Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T20:07+0300
2026-02-19T20:07+0300
экономика
россия
рф
свердловская область
москва
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собираются поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Хорошее предприятие", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
https://1prime.ru/20260219/vsm-867649271.html
рф
свердловская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, свердловская область, москва, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, РОССИЯ, РФ, Свердловская область, МОСКВА, Дмитрий Медведев, Единая Россия
20:07 19.02.2026
 
Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы"

Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы", на котором собирают поезда для ВСМ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы".
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собираются поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"Хорошее предприятие", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Модель высокоскоростного электропоезда
Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством в чистом виде
Вчера, 19:32
 
ЭкономикаРОССИЯРФСвердловская областьМОСКВАДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала