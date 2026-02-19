https://1prime.ru/20260219/medvedev-867650651.html

Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы"

Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы" - 19.02.2026, ПРАЙМ

Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T20:07+0300

2026-02-19T20:07+0300

2026-02-19T20:07+0300

экономика

россия

рф

свердловская область

москва

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев похвалил завод "Уральские локомотивы". Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собираются поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. "Хорошее предприятие", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".

https://1prime.ru/20260219/vsm-867649271.html

рф

свердловская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, свердловская область, москва, дмитрий медведев, единая россия